Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал. Детальніше про те, скільки і яку авіацію зібрала росія раніше розповідав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
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Не всі літаки є ракетоносіями
Жданов зазначив, що не всі літаки є ракетоносіями. Лише стратегічна авіація може нести на борту ракети, якими нас обстрілюють. Зокрема, ракети Х-22 несуть Ту-22М3, які перебувають на аеродромі в Курській області, Ту-95 і Ту-160 – на аеродромі в Енгельсі.
Лише вони можуть нести ракети, якими завдають по нас ударів. Решта авіації, приблизно 400 літаків і приблизно 340 гелікоптерів, не вся ударна. Там є бомбардувальники, там є винищувачі, але це не стратегічна авіація. Вони можуть завдавати ракетно-бомбових ударів, але на малі відстані. Їхні ракети класу "повітря – земля" мають дальність до 300 кілометрів,
– зауважив військовий експерт.
ППО в небі над Україною зіб'є їх
Він продовжив, якщо ці літаки ввійдуть у повітряний простір території, яку контролює Україна, ППО одразу ж їх зіб'є. Саме тому в небі над Україною, поза зоною бойових дій, уже від квітня немає російських літаків. Лише балістичні і крилаті ракети.
"Авіація може працювати лише в зоні бойових дій, по об'єктах, які біля лінії фронту", – наголосив Жданов.
У росії проблеми з пілотами
Військовий експерт додав одну важливу деталь, чому ця авіація не така загрозлива. У росії величезні проблеми з пілотами. Саме тому росія поодиноко застосовує літаки. Тобто там працюють 2 – 3 пари пілотів, які завдають 25 авіаударів.
Тих пілотів, які мали бойовий досвід і вміли здійснювати бойові вильоти, залишилось дуже мало. Сьогодні вони фактично на ходу готують цих пілотів. Дуже показове відео, де в Криму злітає 2 літаки, й один із них одразу ж при зльоті падає через помилку пілота. Він ставить машину на бік і пікетує землю. Очевидно, що не впорався з керуванням,
– підкреслив він.
Жданов сказав, що підняти 800 машин у повітря одночасно росіяни не зможуть. Вони вже призивали назад пенсіонерів, намагались забрати назад тих пілотів, які у складі приватних армій виконують бойові завдання, зокрема, в Африці.
Ми щодня збиваємо 1 – 3 машини
За його словами, ми щодня збиваємо 1 – 3 машини росіян. По-перше, наші військові отримали бойовий досвід застосування ПЗРК. По-друге, якість пілотів росії дуже низька.
"Тож те, що їх там 800, лякає. Однак станом на сьогодні вони можуть застосовувати не більше 10 літальних апаратів одночасно", – підсумував військовий експерт.
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