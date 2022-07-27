48 самолетов, 980 танков и 648 гаубиц: Польша заключила соглашения о закупке оружия в Южной Корее

Министр обороны Польши Мариуш Блащак 27 июля подписал отдельные соглашения о покупке оружия и техники в Южной Корее. Речь идет об истребителях FA-50, танках К2 и самоходных гаубицах К9.

Отмечается, что часть поставленного южнокорейского вооружения заменит то, что Польша передала Украине. Реализацию соглашений страны было распределено на несколько этапов.

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Истребители F-50

Польша закупит в Южной Корее 48 легких истребителей F-50. Первые 12 самолетов, предусмотренных соглашением, страна получит в середине 2023 года. Они получат конфигурацию, которая будет отвечать потребностям польских Воздушных сил и будут оснащены системами распознавания НАТО "свой чужой" (IFF NATO).

По словам подполковника ВС Польши Кшиштофа Платека, выбор именно этого типа самолета обусловлен доступностью и тем, что эти истребители смогут быстро заменить устаревшую постсоветскую технику – Су-22 и МиГ-29.

Танки К2 "Черная пантера"

Заказ южнокорейских танков был разделен на два этапа – на первом Польша закупит 180 единиц и поставки начнутся уже в этом году. Второй этап предполагает получение еще 800 танков стандарта K2PL. Кроме того, их производство будет запущено непосредственно в Польше в 2026 году.

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Самоходные гаубицы К9

Закупка южнокорейской артиллерии будет разделена на этапы. На первом Польша приобретет 48 самоходных гаубиц К9 уже в этом году, чтобы заменить то артиллерийское вооружение, переданное Украине после 24 февраля.

Поставки более 600 гаубиц, по соглашению, должны начаться в 2024 году. Уже с 2026 года К9 будет производиться непосредственно в Польше.

К слову, уже с первой партии южнокорейские самоходные гаубицы будут снабжены польскими системами связи и подключены к интегрированной системе боевого управления Topaz.

Такое укрепление чрезвычайно важно, учитывая ситуацию, с которой мы имеем дело на наших восточных границах. Мы видим, что бронетанковые силы и артиллерия сейчас имеют большое значение на поле боя. Отсюда – решение об усилении именно этих видов Вооруженных Сил Польши,

– подчеркнул Блащак.

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