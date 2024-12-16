Недавно из расследования "Схем" стало известно о том, что Россия обстреливает Украину как раз из тех самолетов, которые Киев передал Москве в 1999 году – как уплату долгов за газ. 24 Канал передает воспоминания пилота Ту-160 со ссылкой на "Радио Свобода".

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Украина имела 600 ракет к стратегическим бомбардировщикам

Василий Кукуленко сказал, что в Прилуках было 18 Ту-160. Управлять ими очень легко: чувствительная техника слушалась буквально двух пальцев.

Первый самолет в Прилуках появился в 1986 году. На 1989-й, когда Кукуленко вернулся из академии, уже была полная эскадрилья.

Каждое судно несло 12 ракет Х-55СМ с дальностью полета 4500 километров. Х-55, запущенная из района Прилук, покрыла бы всю территорию Европы и европейскую часть России – до Урала.

Россия не имела таких самолетов. Но весной 1992 года один Ту-160 отправили сразу в Энгельс. Если бы этого не произошло, это был бы 19-й украинский самолет.

Если бы полноценно был полк Ту-160 в Прилуках – это 600 ракет. Как бы россияне чувствовали себя, если бы им в ответ полетело то же самое?

– горько спросил Кукуленко.

Он обвинил тогдашнее украинское руководство в недальновидности. И упрекнул: если бы власть подумала хотя бы на пять лет вперед, возможно, войны бы сейчас не было.

В 1999 году Кукуленко и другим заявили, что летчики Ту-160 Украине уже не нужны. Но пилот убежден: Россия бы не полезла в Украину, если бы наше государство было вооружено стратегической авиацией. А так в феврале 2022-го оккупанты брали парадную форму и думали, что киевляне встретят их с цветами. И, конечно, Киев не спрашивал бы разрешения у США на дальнобойные удары, ведь ракеты и самолеты были бы свои.