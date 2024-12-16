Нещодавно з розслідування "Схем" стало відомо про те, що Росія обстрілює Україну саме з тих літаків, які Київ передав Москві у 1999 році – як сплату боргів за газ. 24 Канал передає спогади пілота Ту-160 з посиланням на "Радіо Свобода".

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Україна мала 600 ракет до стратегічних бомбардувальників

Василь Кукуленко сказав, що в Прилуках було 18 Ту-160. Керувати ними дуже легко: чутлива техніка слухалася буквально двох пальців.

Перший літак у Прилуках з'явився у 1986 році. На 1989-й, коли Кукуленко повернувся з академії, уже була повна ескадрилья.

Кожне судно несло 12 ракет Х-55СМ із дальністю польоту 4500 кілометрів. Х-55, запущена з району Прилук, покрила би всю територію Європи та європейську частину Росії – до Уралу.

Росія не мала таких літаків. Але навесні 1992 року один Ту-160 відправили одразу до Енгельса. Якби цього не сталося, це був би 19-й український літак.

Якби повноцінно був полк Ту-160 у Прилуках – це 600 ракет. Як би росіяни почувалися, якби їм у відповідь полетіло те ж саме?

– гірко запитав Кукуленко.

Він звинуватив тодішнє українське керівництво у недалекоглядності. І дорікнув: якби влада подумала бодай на п'ять років уперед, можливо, війни би зараз не було.

У 1999 році Кукуленку та іншим заявили, що льотчики Ту-160 Україні вже не потрібні. Та пілот переконаний: Росія би не поткнулася в Україну, якщо б наша держава була озброєна стратегічною авіацією. А так у лютому 2022-го окупанти брали парадну форму та думали, що кияни зустрінуть їх із квітами. І, звісно, Київ не питав би дозволу у США на далекобійні удари, бо ракети й літаки були б свої.