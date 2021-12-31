На самом деле нет противостояния Ахметова и Зеленского, – Офис Президента

Михаил Подоляк заявил, что "на самом деле нет" противостояния Рината Ахметова и Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что президент Украины "ведет себя максимально корректно".

Советник главы ОП пояснил, что глава государства "предложил другие правила". По его словам, они действительно "могут быть экономически болезненными и требуют каких-то консультаций".

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Но Владимир Александрович никогда не переходил в медийную войну, не позволял себе оскорблять Рината Ахметова или иного крупного бизнесмена и не переносил это все в личную плоскость,

– сказал Михаил Подоляк.

"А что делают олигархи? Они не ведут конструктивного диалога, не обсуждают правила. Они даже не могут аргументировать, почему должны иметь доминантные неконкурентные позиции в тех или иных отраслях. Потому что аргументов нет. Вот и решили перейти к прямым оскорблениям", – продолжил он.

Чем завершится это противостояние

Михаил Подоляк также отметил, что в этом противостоянии бесспорно выигрывает государство. По словам чиновника, "у олигархов не появится ни одной интересной креативной идеи".

Ведь они не смогут сказать публично: "Мы хотим оставаться монополистами и иметь право распоряжаться частными судами". Следовательно, они будут привлекать дополнительных субъектов легкого информационного поведения, скажем так, которые будут нападать на государство или на конкретных его представителей. Тут вопрос, хватит ли воли у президента выдержать этот прямой личный удар? Мой ответ очень прост: олигархи сильно недооценивают волевые качества Владимира Зеленского,

– подытожил советник главы ОП.

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