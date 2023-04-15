Почему международные отношения это не сказка с хэппи-эндом

15 апреля 2023, 18:08
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Микола Бєлєсков

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Николай Белесков

Полномасштабная война в Украине погрузила нас в эпицентр негативной стороны такого явления, как международные отношения.

Как на самом деле работают международные отношения

Однако несмотря на такую трагедию как полномасштабная война, которая должна приучить нас к адекватному восприятию действительности, среди сограждан до сих пор распространены представления о международных отношениях как хорошей сказке.

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Эта сказка, мол, обязательно должна закончиться хэппи-эндом, когда добро победит зло. Однако международные отношения так не работают.

Эта сфера это не о добре и зле, а об интересах и приоритетах на их основе, о различных силовых ресурсах и балансе сил и угроз. Эта область о правильном балансе между целями, путями их достижения и инструментами.

Международные отношения – это о правильном выстраивании коалиций и формировании повестки дня, об управлении ожиданиями. Без этого ценности, которые нам важны, просто не выживут.

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Но нет. Нам все это трудно принять. Но нет, так нет. Только тогда нечего разводить руками, когда реальное развитие событий может оказаться несколько иным, чем то, которое нам рисуют.

Автор: Микола Бєлєсков