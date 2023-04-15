Як насправді працюють міжнародні відносини

Однак не зважаючи на таку трагедію як повномасштабна війна, яка мала б привчити нас до адекватного сприйняття дійсності, серед співгромадян і досі поширені уявлення про міжнародні відносини як добру казку.

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Ця казка, мовляв, обов'язково має закінчитися хеппі-ендом, коли добро переможе зло. Однак міжнародні відносини так не працюють.

Ця сфера це не про добро і зло, а про інтереси і пріорітети на їх основі, про різні силові ресурси і баланс сил та загроз. Ця сфера про правильний баланс між цілями, шляхами їх досягнення та інструментами.

Міжнародні відносини – це про правильне вибудовування коаліцій і формування порядку денного, про управління очікуваннями. Без цього всього цінності, які нам важливі, просто не виживуть.

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Але ні. Нам це все важко прийняти. Але ні, то й ні. Тільки тоді нічого розводити руками, коли реальний розвиток подій може виявитися дещо іншим за той, який нам малюють.