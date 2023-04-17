Самоподжог украинца возле консульства в Кракове: мужчина скончался

Мужчина, совершивший попытку самоподжога в Кракове возле посольства Украины, умер. Его прооперировали, однако пострадавший был в критическом состоянии.

Попытка самоподжога произошла 13 апреля около 8 утра. Мужчина стоял в очереди в украинское консульство, вдруг он вылил на себя какую-то жидкость из банки и поджег себя. Украинцу пытались помочь свидетели.

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После попытки самоподжога мужчина скончался

На прошлой неделе 63-летний украинец попытался поджечь себя, пока стоял в очереди у консульства. Мужчину доставили в больницу, однако с самого начала его состояние оценивали как критическое.

Украинца прооперировали, но, несмотря на все усилия врачей, мужчина умер сегодня, 17 апреля, в специализированном хирургическом центре имени Людвика Ридигера.

В связи с инцидентом Окружная прокуратура Кракова возбудила производство. Следователи будут устанавливать, существовала ли угроза жизни и здоровью других людей, стоящих в очереди в консульство.

Более того, расследование открыли по статье о возможной угрозе жизни и здоровью лиц, подвергая их опасности. По польскому законодательству такое преступление карается лишением свободы на срок до трех лет.

Что рассказали очевидцы о жутком инциденте

По данным СМИ, мужчина был элегантно и аккуратно одет, особого внимания не привлекал. Вдруг он начал выкрикивать разные лозунги о "помощи", "коррупции" и призвал земляков возвращаться в Украину. После этого он облил себя легковоспламеняющимся веществом и поджег.

Свидетели трагедии рассказали, что мужчина кричал о разочаровании в собственной стране и жаловался на проблемы внутри Польши. Украинец говорил, что за 10 лет жизни в соседней стране не получил ни от кого помощи. Некоторые очевидцы рассказывали, что мужчина был очень взволнован и смущен.

Мужчине пытались помочь очевидцы, однако окончательно потушили пламя прибывших на место происшествия правоохранителей. Впоследствии травмированного украинца забрала скорая.