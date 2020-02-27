Самоподжог под Офисом Президента: пострадавший – в реанимации

Александр Бурлаков, который поджег себя у Офиса Президента 26 февраля, находится в реанимационном отделении. Полученные ожоги не угрожают жизни жителя Сумщины.

"Пострадавший находится в реанимационном отделении. Мужчина ведет себя активно, говорит. Ожоги не угрожают жизни, ему делают все необходимые процедуры для скорейшего выздоровления", – рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде".

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Мендель также прокомментировала ситуацию с земельным вопросом, который пытается решить пострадавший Бурлаков. Это распаивание земель ДСП "Луч" ОАО "Белопольский машиностроительный завод". Относительно этого Офис Президента направил запрос в полицию и Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра с просьбой в пределах компетенции рассмотреть поднятые заявителем вопросы.

ОП попросил ответственных лиц при наличии оснований принять меры реагирования и о результатах сообщить Бурлакову и Офису Президента.

ОП обратился и к Сумской ОГА с просьбой всесторонне рассмотреть обращение Бурлакова, и в случае выявления нарушения его прав принять меры для восстановления этих прав.

Что известно о самоподжоге под Офисом Президента

26 февраля на пикете под Офисом Президента мужчина облился бензином, поджег себя и просто мгновенно вспыхнул. Огонь быстро потушили, мужчина остался жив, но получил ожоги. Ему оказали первую помощь.

Мужчина назвался Александром Бурлаковым и объяснил, что прибег к самоподжогу из-за того, что сельсовет Новоивановки в Сумской области и Держгеокадастр якобы украли у него землю. Бурлаков уточнил, что чиновники не разрешили ему распаивать землю.

Смотрите видео самоподжога под Офисом Президента в Киеве 26 февраля: