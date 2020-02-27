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      Самопідпал під Офісом Президента: постраждалий – в реанімації

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      Самопідпал під Офісом Президента 26 лютого: постраждалий – в реанімації / Інформатор

      Олександр Бурлаков, який підпалив себе біля Офісу Президента 26 лютого, перебуває у реанімаційному відділенні. Отримані опіки не загрожують життю жителя Сумщини.

      "Постраждалий перебуває у реанімаційному відділенні. Чоловік поводиться активно, говорить. Опіки не загрожують життю, йому роблять усі потрібні процедури задля якнайшвидшого одужання", – розповіла прессекретарка президента Юлія Мендель у коментарі "Українській правді".

      Дивіться також фото і відео 18+: Чоловік скоїв самопідпал під Офісом Президента

      Мендель також прокоментувала ситуацію з земельним питанням, яке намагається вирішити постраждалий Бурлаков. Це розпаювання земель ДСП "Луч" ВАТ "Білопільський машинобудівний завод". Щодо цього Офіс Президента скерував запит до поліції та Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру з проханням у межах компетенції розглянути порушені заявником питання.

      ОП попросив відповідальних осіб за наявності підстав ужити заходів реагування і про результати повідомити Бурлакову та Офісу Президента.

      ОП звернувся і до Сумської ОДА з проханням всебічно розглянути звернення Бурлакова, і в разі виявлення порушення його прав вжити заходів для поновлення цих прав.

      Що відомо про самопідпал під Офісом Президента

      26 лютого на пікеті під Офісом Президента чоловік облився бензином, підпалив себе і просто миттєво спалахнув. Вогонь швидко загасили, чоловік залишився живий, але отримав опіки. Йому надали першу допомогу.

      Чоловік назвався Олександром Бурлаковим і пояснив, що вдався до самопідпалу через те, що сільська рада Новоіванівки на Сумщині та Держгеокадастр нібито вкрали у нього землю. Бурлаков уточнив, що чиновники не дозволили йому розпаювати землю.

      Дивіться відео самопідпалу під Офісом Президента в Києві 26 лютого:

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Ринок землі Здоров'я Лікування Юлія Мендель Надзвичайні ситуації Пожежа Офіс Президента Новини України
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