27 сентября в Полтаве произошла чрезвычайная ситуация. О ней рассказал представитель полиции Полтавщины Юрий Сулаев.

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Мужчина поджег себя

Около полудня в помещение ОВА зашел мужчина, который впоследствии облил себя бензином и поджег. С ожогами тела его доставили в местную больницу. Работники ОВА вызвали полицейских на место происшествия. Те выяснили, что потерпевший является жителем другой области. Сейчас продолжается расследование обстоятельств инцидента.

К слову, в середине июля на Киевщине женщина перед зданием суда совершила попытку самоубийства. Она облила себя горючим веществом, а затем подожгла. Потерпевшая получила 70 процентов ожогов тела. В полиции объяснили, что она судилась с мужем относительно прав на ребенка.

Также самосожжение пытался совершить мужчина во Львове перед Ратушей. Однако его удалось отговорить от этой идеи.