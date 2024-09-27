27 вересня у Полтаві трапилася надзвичайна ситуація. Про неї розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.

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Чоловік підпалив себе

Близько опівдня до примішення ОВА зайшов чоловік, який згодом облив себе бензином та підпалив. З опіками тіла його доставили до місцевої лікарні. Працівники ОВА викликали поліцейських на місце події. Ті з'ясували, що потерпілий є мешканцем іншої області. Наразі триває розслідування обставин інциденту.

До слова, всередині липня на Київщині жінка перед будівлею суду вчинила спробу самогубства. Вона облила себе займистою речовиною, а потім підпалила. Потерпіла отримала 70 відсотків опіків тіла. У поліції пояснили, що вона судилася із чоловіком щодо прав на дитину.

Також самоспалення намагався скоїти чоловік у Львові перед Ратушею. Однак його вдалося відмовити від цієї ідеї.