"Самоубийцы": оккупанты ездят машинами через "Рыжий лес" и не имеют никакой защиты, – СМИ

Российские оккупанты проехали через "Рыжий лес", не имея при этом никакой защиты. Бронетехника вызвала волну радиоактивной пыли.

Работники ЧАЭС заявили, что для российских оккупантов это самоубийство. Радиоактивная пыль, которую они вдохнули, могла вызвать внутреннее облучение.

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Сразу два человека видели, как российская техника двигалась по территории "Рыжего леса" – одному из самых опасных участков Чернобыльской зоны отчуждения.

Оккупанты проехали по заброшенной дороге и подняли целый "столб" пыли. Дозиметры известили об опасности.

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