Самоубийства или убийства: в России подозрительно умирают газовые топ-менеджеры

С начала 2022 года были найдены мертвыми уже четверо российских топ-бизнесменов, работавших в разное время в газовых компаниях "Новатек" и "Газпром". Во всех случаях, главные версии следствия – самоубийство. Но есть много "но"…

Подробнее о жизни и смерти газовых топ-менеджеров России читайте в материале 24 канала.

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На днях произошли два очень похожих кровавых инцидента.

18 апреля в Москве были найдены мертвыми бывший вице-президент "Газпромбанка" Владислав Аваев , его жена и дочь.

, его жена и дочь. 19 апреля на испанском курорте Льорет-де-Мар были найдены мертвыми бывший топ-менеджер "Новатек" Сергей Протосеня , его жена и дочь.

, его жена и дочь. Как считают российские и испанские следственные органы (конечно, независимо друг от друга), в обоих случаях мужчины убили своих жен и дочерей, а затем совершили самоубийство.

"Зачистка" или совпадение?

По информации источника 24 канала в российских медиа, эти смерти "словно под копирку" повлекли за собой панику в бизнес-кругах, в первую очередь – связанных с Кремлем и энергоресурсами. Тем более что раньше – 28 января и 25 февраля – в России уже было два самоубийства топ-менеджеров "Газпрома". И эти случаи – тоже очень похожи между собой.

Российские бизнесмены успокаивают себя и других, говоря вслух, что эпидемия смертей – просто совпадение. Но шепотом идет речь о возможной "зачистке" тех, кто "что-то знает и может рассказать". А рассказать те бизнесмены, которые уже мертвы, могли много…

Бывших бухгалтеров не бывает

Семья Протосени погибла 19 апреля, но информация об этом просочилась в медиа всего два дня спустя – 21-го. Телеканал Telecinco сообщил, что, по предварительным данным, 55-летний глава семьи якобы зарезал ножом или зарубил топором жену и дочь, а затем повесился сам.

Впрочем, испанская полиция также проверяет версию, не было ли это "замаскированное" убийство, совершенное другими людьми. Соседи россиян утверждают, что те жили тихо, никогда не устраивали скандалы или даже споров, а гостей у них практически никогда не было.

Бухгалтер "кошелька" Путина

Сергей Протосеня стал известен в российских бизнес-кругах в далеком 2002 году, когда стал главным бухгалтером "Новатек". Через 13 лет верного труда его назначили заместителем председателя правления по экономике и финансам, а кроме того он получил 0,0765% акций компании. Процент, на первый взгляд, скромный, но на самом деле он гарантировал миллионные прибыли, потому что "Новатек" на тот момент уже была вторым по объемам продавцом природного газа в России. Поэтому, имея уже солидное состояние, в 2016 году Протосеня ушел из компании. На сегодняшний день на его счетах – 400 миллионов евро. Эти деньги теперь унаследует сын бизнесмена, не уехавший на отдых в Испанию, а оставшийся во французском Бордо, где проживала семья. Именно он позвонил по телефону в испанскую полицию и сообщил, что его близкие не выходят на связь.



Владимир Путин и его пособник Геннадий Тимченко / Фото Getty

Российский экономический обозреватель, на правах анонимности, сообщил 24 каналу, что в последнее время "Новатек" (в 2021 году занимал 8-е место в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes) готовится к сложным испытаниям, которые посыпались из-за войны в Украине. Компания гарантированно потерпит серьезные убытки, несмотря на то, что имеет в России большие преференции, потому что одним из крупнейших ее акционеров (23,5%) является миллиардер Геннадий Тимченко – "кошелек" и большой друг Путина.

В конце февраля Тимченко попал в санкционный список Великобритании и ЕС. Чтобы увести "Новатек" из-под удара, 23 марта бизнесмен вышел из совета директоров компании. Но санкции против "Новатек", как и вообще расширение газового эмбарго против России – лишь дело времени.

Казалось бы, какая может быть связь между нынешними проблемами "Новатек" и смертью его экс-бухгалтера Протосени, уволившегося еще 6 лет назад?

Сейчас все сложно, – отметил информатор 24 канала. – Но бывших бухгалтеров, как и кгбистов, не бывает…

14 пуль для жены

Не менее ужасающей и "туманной" была трагедия накануне, когда погибли экс-вице-президент "Газпромбанка" Владислав Аваев и его семья.

По версии следствия, бизнесмен в семейной квартире расстрелял из пистолета супругу и 13-летнюю дочь, а затем застрелился сам. Убийства произошли около 22:00, соседи потом признались, что слышали много выстрелов… Но никто в полицию так и не позвонил по телефону.

Только утром, когда Аваева не привезла дочь в школу, ей и мужу начали звонить по телефону. Но мобильные никто не брал. Тогда в квартиру приехала старшая дочь Аваевых и своим ключом открыла входную дверь. Увиденное всех шокировало! Девочка лежала в своей кровати, а супруги – на кухне. Все имели огнестрельные поражения. Причем женщина – сразу 14! Кроме того, у нее были сломаны ноги…

Следователи уже на следующий день заявили, что причина кровавой бойни – сложные семейные отношения. А информированные источники "расшифровали", что имели в виду силовики: будто бы у жены был любовный роман с бывшим семейным водителем, и она забеременела от него. Это и стало причиной нервного срыва Аваева. Пара была в процессе развода, но судебное дело затянулось из-за несовершеннолетней дочери.

Бизнес с кгбистом

Стоит отметить, что Аваев, до того как в 2016 году стал вице-президентом "Газпромбанка", долгое время работал в охранных структурах, в частности, в Госдуме РФ. Но удивительным образом в его биографии выпадает период с 2012 по 2016 годы – неизвестно, чем он в это время занимался.

Зато есть данные, что уже во время работы в "Газпромбанке" он стал совладельцем компании "Карбоникс" (78%), занимавшейся строительством, а впоследствии – развитием углеродных технологий, в частности, разработкой медицинских имплантов. Его партнером в этом бизнесе была Анастасия Карнеева (имеет 10%) – дочь миллиардера Николая Волобуева, ныне являющегося заместителем мощного госпредприятия "Ростех", а ранее 39 лет (1975–2004) работал сначала в КГБ СССР, а затем в ФСБ РФ.

Источник 24 канала в росмедиа отмечает, что ходили слухи будто в последнее время между Аваевым и Волобуевым были непростые отношения. И об этом следователи должны знать, но по понятным причинам они вряд ли будут "разрабатывать" такую версию.

Смертельный дубль "Газпрома"



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Смерть двух других известных газовщиков тоже вызывает множество вопросов. Следствие официально признало, что они сами покончили с собой. Но два самоубийства (в течение месяца!) топ-менеджеров "Газпрома", которые были почти соседями в элитном поселке Ленинское под Санкт-Петербургом, – разве это не настораживает? А если учесть еще и детали…

29 января в собственном трехэтажном доме был обнаружен труп 60-летнего Леонида Шульмана – руководителя транспортной службы "Газпроминвеста".

Шульман лежал на полу в ванной, рядом с ним нашли нож и посмертную записку, в которой мужчина признавался, что не в силах больше терпеть боль в ноге. Ранее Шульман сломал ногу и носил аппарат Илизарова для сращивания костей.

Меня залечили, не хочу быть инвалидом и обузой. Живите весело и счастливо. Я вас очень люблю, – цитируют записку топ-менеджера РосСМИ.

У Шульмана остались взрослые сын и дочь. С женой он развелся в сентябре 2021 года.

В российских независимых телеграм-каналах достаточно активно обсуждали смерть бизнесмена. В первую очередь отмечали такой момент: неужели миллионер Шульман не мог позволить себе купить качественные обезболивающие препараты?

А 25 февраля утром (через сутки после начала войны России против Украины) в том же поселке Ленинском было обнаружено тело другого топ-менеджера "Газпрома" – 61-летнего Александра Тюлякова – заместителя генерального директора Единого расчетного центра компании по корпоративной безопасности.

Тюлякова обнаружили повешенным в гараже-пристройке к дому. Рядом лежала посмертная записка, содержание которой не разглашается до сих пор. Когда полиция и криминалисты начали работать там и составлять протокол, приехали три джипа "Газпрома". Один из сотрудников следственного комитета РФ в Ленобласти так описал следующие события:

Крепкие ребята заявили, что они – служба безопасности "Газпрома", оцепили территорию, а нас и большинство полицейских вывели из дома.

Ситуация абсурдна для правового государства, но для России – типично. Что делали силовики "Газпрома" в доме – неизвестно. Что-то искали или следы заметали?

Следует добавить, что за неофициальной информацией, проскочившей в некоторых СМИ, накануне вечером Тюляков приехал домой сильно избитым.

Продолжение следует?

Итак, меньше, чем за три месяца, произошло четыре смерти топ-менеджеров, связанных с "Газпромом" и "Новатеком" – ведущими газовыми компаниями России. Все случаи – вроде бы самоубийства. Между которыми – вроде бы – нет прямых связей…

Почему мне кажется, что будет продолжение… – говорит источник 24 канала в российских медиа.

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Миллиардер (собственность) Было Стало Алексей Мордашов (Северсталь) 29,1 13,2 Владимир Потанин (Интеррос, Норникель) 27 17,3 Владимир Лисин (НЛМК, Первая грузовая компания) 26,2 18,4 Вагит Алекперов (ЛУКойл) 24,9 10,5 Леонид Михельсон (Новатек, Сибур) 24,9 14 Геннадий Тимченко (Новатек, Сибур, Трансойл) 22 11,3 Сулейман Керимов (Полюс) 15,8 4,4 Роман Абрамович (Millhouse) 14,5 6,9 Татьяна Бакальчук (Wildberries) 13 2,1 Денис Свердлов (Arrival) 10,6 1,4

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