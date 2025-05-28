Российская пропаганда распространяет фейк о "массовых самоубийствах в ВСУ": что говорят в ЦПД

В сети распространяется ролик о якобы "тяжелой ситуации" и "самоубийствах" среди украинских бойцов. Видео оказалось очередной российской пропагандой.

Видео якобы воина ВСУ о "крайне тяжелой ситуации на Сумском направлении" и "массовых случаях самоубийств среди побратимов" обнаружено как фейк. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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Фейковое видео о "крайне тяжелой ситуации и самоубийствах"

После экспертизы видео Центр противодействия дезинформации подтвердил, что ролик создан врагом и является российской пропагандой. В кадре нет никаких признаков, что позволили бы подтвердить принадлежность лиц к ВСУ.

Нет опознавательных атрибутов и на телах людей, которые якобы совершили самоубийство. Также по видео невозможно определить место съемки,

– говорится в сообщении.

Пропагандисты систематически продуцируют постановочные ролики, часто применяя технологии искусственного интеллекта. Как сообщает центр, в тиктоке недавно распространялось другое фейковое видео, на котором якобы украинский военный жаловался на отсутствие подкрепления и оружия и критиковал командование. В ЦПД назвали целью таких вбросов деморализацию населения и создание впечатления хаоса в украинской армии.

ЦПД ранее сообщал, что создание таких роликов осуществляют студии, связанные с минобороны и главным разведывательным управлением России.

Недавно западные СМИ распространяли информацию о том, что БпЛА "Шахед" контролируются через Telegram-ботов. Центр противодействия дезинформации частично опроверг эти заявления.