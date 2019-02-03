Самоубийство летчика Волошина: что связывает одного из подозреваемых и голову полиции Николаева

Николаевские правоохранители закрыли дело о доведении до самоубийства героя войны на Донбассе, легендарного летчика Владислава Волошина. Коллеги погибшего убеждены, что мужчину к такому поступку довели. Однако в полиции уверены, что во всем виноват сам погибший.

Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал журналист-расследователь, кандидат в президенты Украины Дмитрий Гнап.

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Он отметил, что в начале 2018 года николаевский журналист Андрей Лохматов сделал резонансное расследование о том, как окружение главы Николаевской ОГА Алексея Савченко организовало тендерную махинацию на ремонте аэропорта.



Глава Николаевской области Алексей Савченко

По словам Гнапа, на аудиозаписи, который опубликовал Лохматов, слышно, как окружение губернатора откровенно склоняет Волошина, как руководителя аэропорта, согласовать фиктивные результаты тендера на ремонт здания аэропорта.

Кто такой Владислав Волошин?

Герой АТО. С декабря 2017 года занимал должность исполняющего обязанности директора аэропорта в Николаеве. Совершил три десятка боевых вылетов, за что и был награжден орденом "За мужество" III степени. Именно Владислава российские власти ложно обвиняли в атаке на малазийский боинг, сбитый над Донбассом.

Журналист вспомнил, что после того, как стало известно о самоубийстве Волошина, журналисты опубликовали еще и его переписку с коллегой за несколько недель до смерти.

Оказалось, что в этих сообщениях бывший летчик жаловался на давление со стороны руководителя области и понимал, что мог быть втянут в коррупцию, утвердив тендерную сделку, как того требовали в обладминистрации,

– пояснил Гнап.

По утверждению подчиненных Волошина, для него, как бывшего боевого офицера, честь была выше жизни. Он был против такой сделки. Поэтому давление со стороны руководства обладминистрации и было вероятной причиной трагедии, отметил расследователь.

Гнап рассказал: когда полиция взялась расследовать эту историю, одной из причин смерти рассматривала именно доведение Волошина к самоубийству другими лицами. Но руководитель Николаевской области Алексей Савченко и его окружение вышли сухими из воды – подозрение не огласили никому.



Глава николаевской полиции Юрий Мороз

По словам журналиста, большие сомнения то, что самоубийство бывшего боевого летчика Волошина будет расследовано должным образом вызвало сразу. Ведь эту историю взялось расследовать управление полиции в Николаевской области, которое возглавляет Юрий Мороз.

Нынешний глава полиции Николаевщины работал вице-президентом по безопасности "Авант-Банка". Именно тогда владельцем и председателем наблюдательного совета банка был Алексей Савченко,

– сообщил журналист.

И добавил, что ожидать громких задержаний в этом резонансном деле не стоило и ждать, особенно когда один из подозреваемых является бывшим руководителем шефа николаевской полиции.

"При жизни Волошин был единственным, кто препятствовал тому, чтобы нынешняя правящая верхушка Николаевщины дорвалась до многомиллионного бюджета реконструкции аэропорта", –подытожил Гнап

Смотрите полный выпуск видеоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 3 февраля 2019