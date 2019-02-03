Загибель героя АТО Волошина: що пов'язує голову миколаївської поліції та одного з підозрюваних

Миколаївські правоохоронці закрили справу щодо доведення до самогубства героя війни на Донбасі, легендарного льотчика Владислава Волошина. Колеги загиблого переконані, що чоловіка до такого вчинку довели. Однак в поліції впевнені, що в усьому винен сам загиблий.

Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів журналіст-розслідувач, кандидат у президенти України Дмитро Гнап.

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Він зазначив, що на початку 2018 року миколаївський журналіст Андрій Лохматов зробив резонансне розслідування про те, як оточення глави Миколаївської ОДА Олексія Савченка організувало тендерну оборудку на ремонті аеропорту.



Очільник Миколаївської області Олексій Савченко

За словами Гнапа, на аудіозаписі, який опублікував Лохматов чути, як оточення губернатора відверто схиляє Волошина, як керівника аеропорту, погодити фіктивні результати тендеру на ремонт будівлі аеропорту.

Хто такий Владислав Волошин?Герой АТО. З грудня 2017 року обіймав посаду виконуючого обов'язки директора аеропорту у Миколаєві. Здійснив три десятки бойових вильотів, за що й був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ-го ступеня. Саме Владислава російська влада брехливо звинувачувала в атаці на малайзійський боїнг, збитий над Донбасом.

Журналіст пригадав, що після того, як стало відомо про самогубство Волошина, журналісти опублікували ще й його листування з колегою за кілька тижнів до смерті.

Виявилося, що в цих повідомленнях колишній льотчик скаржився на тиск з боку керівника області й розумів, що міг бути втягнутий в корупцію, затвердивши тендерну оборудку, як того вимагали в обладміністрації,

– пояснив Гнап.

За твердженням підлеглих Волошина, для нього, як колишнього бойового офіцера, честь була вище за життя. Він був проти такої оборудки. Тому, тиск з боку керівництва обладміністрації й був ймовірною причиною трагедії, зазначив розслідувач.

Гнап розповів: коли поліція взялася розслідувати цю історію, однією з причин смерті розглядала саме доведення Волошина до самогубства іншими особами. Та керівник Миколаївщини Олексій Савченко і його оточення вийшли сухими із води – підозру не оголосили нікому.



Очільник миколаївської поліції Юрій Мороз

За словами журналіста, великі сумніви те, що самогубство колишнього бойового льотчика Волошина буде розслідувано належно, викликало одразу. Адже цю історію взялося розслідувати управління поліції в Миколаївській області, яке очолює Юрій Мороз.

Нинішній очільник поліції Миколаївщини працював віце-президентом з безпеки "Авант-Банку". Саме тоді власником і головою наглядової ради банку був Олексій Савченко,

– повідомив журналіст.

Й додав, що очікувати гучних затримань в цій резонансній справі не варто було й чекати, особливо коли один з підозрюваних є колишнім керівником шефа миколаївської поліції.

"За життя Волошин був єдиним, хто перешкоджав тому, щоб нинішня правляча верхівка Миколаївщини дорвалася до багатомільйонного бюджету реконструкції летовища", – підсумувував Гнап

Дивіться повний випуск відеоблогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 3 лютого 2019