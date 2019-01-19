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      Правоохранители закрыли производство по факту смерти легендарного летчика АТО Волошина

      57 Читати новину українською
      Владислав Волошин
      Владислав Волошин / ukranews.com

      Николаевские правоохранители закрыли уголовное производство по доведению до самоубийства украинского летчика Владислава Волошина.

      Об этом сообщило издание Insider.

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      18 марта, в Николаеве застрелился 29-летний легендарный летчик АТО Владислав Волошин. Известный летчик покончил с собой дома, когда в соседней комнате были жена и дети.

      Кто такой Владислав Волошин?Герой АТО. С декабря 2017 года занимал должность исполняющего обязанности директора аэропорта в Николаеве. Совершил три десятка боевых вылетов, за что и был награжден орденом "За мужество" III степени. Именно Владислава российские власти ложно обвиняли в атаке на малазийский боинг, сбитый над Донбассом.

      Коллеги погибшего убеждены, что Волошина до такого поступка довели. Правоохранители виновных в трагедии так и не нашли: не помогли ни допросы свидетелей, ни посмертная психологическая экспертиза.

      Во время досудебного расследования никакому лицу о подозрении не сообщается, поскольку для этого нет оснований и доказательств,
      – отметил старший следователь полиции Николаевщины Юрий Щербицкий.

      18 декабря 2018 года дело закрыли, и известно об этом стало только сейчас.

      Напомним, 9 марта была опубликована переписка Волошина с одним из его друзей, в которой упоминается о сложных отношениях летчика с головой Николаева Алексеем Савченко. К слову, ранее правоохранители рассматривали шесть версий трагедии: самоубийство, связанное с профессиональной деятельностью; доведение до самоубийства; суицид из-за конфликта во время службы; самоубийство из-за семейных проблем; самоубийство в состоянии душевного волнения и несчастный случай.

      Теги: Новости Украины Криминальные новости авиация Самоубийство Новости Николаева Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 Канал
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