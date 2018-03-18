Самоубийство летчика ВСУ: появились новые детали трагедии

В Николаеве застрелился легендарный летчик АТО Владислав Волошин, которого в свое время Россия лживо обвинила в сбитии малайзийского боинга. Мужчине было 29 лет и до последнего он руководил Николаевским международным аэропортом.

Самоубийство 29-летний Владислав Волошин совершил в собственной квартире в Николаеве. Мужчина выстрелил себе в грудь. На место происшествия сразу приехала скорая, однако спасти Владислава не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

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Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного убийства.

По свидетельству родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения,

– сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Николаевской области Елена Бережная.

Владислав Волошин – герой АТО. Он совершил три десятка боевых вылетов, за что и был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени. Именно Владислава российская власть лживо обвинила в атаке на малайзийский боинг, сбитый над Донбассом.

Юрий Бутусов, который лично его знал, говорит что Владислав был настоящим профессионалом и патриотом. В армии Владислав был с четырнадцати лет и мечтал стать генералом. Однако в прошлом году уволился. В Facebook мужчина откровенно пожаловался на низкие зарплаты и плохое обмундирование. Рассказал также о том, как был вынужден сам себе покупать удобную обувь для полетов.

Несмотря на то, что его портрет висел в Администрации Президента, армия не считала нужным оставить себе такого боевого летчика. Трудно сказать, сколько стоит подготовка такого пилота как Владислав, на самом деле в мирных условиях подготовить такого человека вообще не возможно,

– отметил редактор интернет-портала "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

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С июля прошлого года его назначили заместителем генерального директора Николаевского международного аэропорта. А с декабря он занимал должность исполняющего обязанности директора аэропорта.