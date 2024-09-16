Италия передаст Украине вторую батарею ПВО Samp-T

Уже скоро Италия отправит Украине вторую батарею противовоздушной обороны Samp-T для защиты мирных жителей, разговоры о которой продолжаются еще с июня.

Соответствующую информацию рассказал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД страны.

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Италия предоставит Украине еще одну батарею ПВО Samp-T

Мы предоставили Киеву безоговорочную помощь, военную, гражданскую, финансовую, сейчас мы собираемся отправить вторую батарею Samp-T для защиты украинского населения,

– говорит Таяни.

По его словам, Украина не запрашивала больше, чем Италия уже предоставляет, несмотря на отсутствие у Киева такого оружия, как у Великобритании и США. В то же время он выразил надежду, что до конца 2024 года удастся организовать "значимую мирную конференцию" по Украине.

К слову, Владимир Зеленский обратился к Джорджии Мелони с просьбой ускорить передачу зенитно-ракетных комплексов Patriot из США. Для этого Италия должна выступить посредником в переговорах с американским правительством.

Также недавно Зеленский и Мелони обсудили передачу Украине второго зенитного комплекса Samp-T, которая была одобрена в июне, но поставки были отложены. Отмечалось, Samp-T может прибыть в Украину до конца сентября.