Зеленский провел часовой разговор с Макроном: о чем говорили президенты

Владимир Зеленский 18 июля провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Президент Украины отметил, что разговор длился час и был очень содержательным.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в его телеграм-канале.

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О чем говорил Зеленский с Макроном?

Владимир Зеленский рассказал, что вместе с Эммануэлем Макроном ситуацию на передовой и первоочередные оборонные потребности Украины. Глава государства также поблагодарил Эммануэля за стратегический взгляд и готовность помогать именно тем, что нужно нашим воинам.

Также подробно говорили об укреплении украинской ПВО, в частности о поставках ракет для систем SAMP/T и финансировании дронов-перехватчиков. Будем готовить совместные решения с Францией и партнерами на уровне министров обороны и министров иностранных дел по новым шагам в защите жизни наших людей от российских ударов,

– подчеркнул президент Украины.

Он также отдельно отметил договоренность о подготовке пилотов для "миражей". По словам украинского лидера, Франция готова принимать на обучение дополнительных пилотов на дополнительных самолетах.

"Обсудили нашу работу в формате коалиции желающих и реализацию договоренностей недавней встречи. Также я поблагодарил Францию за ощутимый вклад в наполнение и продвижение 18-го пакета санкций Евросоюза", – отметил глава государства.

Он отметил, что вместе с Эммануэлем он также работает с американскими партнерами, чтобы Россия чувствовала действительно глобальное давление. Как подчеркнул Зеленский, каждый день затягивания войны должен отражаться действительно болезненными последствиями для России, также скоординировали с Эммануэлем наши дальнейшие политические шаги.