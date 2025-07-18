Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського у його телеграм-каналі.

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Про що говорив Зеленський з Макроном?

Володимир Зеленський розповів, що разом з Еммануелем Макроном ситуацію на передовій та першочергові оборонні потреби України. Глава держави також подякував Еммануелю за стратегічний погляд та готовність допомагати саме тим, що потрібно нашим воїнам.

Також детально говорили про зміцнення української ППО, зокрема про постачання ракет для систем SAMP/T та фінансування дронів-перехоплювачів. Будемо готувати спільні рішення з Францією та партнерами на рівні міністрів оборони та міністрів закордонних справ щодо нових кроків у захисті життя наших людей від російських ударів,

– підкреслив президент України.

Він також окремо відзначив домовленість про підготовку пілотів для "міражів". За словами українського лідера, Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів на додаткових літаках.

"Обговорили нашу роботу у форматі коаліції охочих та реалізацію домовленостей нещодавньої зустрічі. Також я подякував Франції за відчутний внесок у наповнення і просування 18-го пакету санкцій Євросоюзу", – зауважив глава держави.

Він наголосив, що разом з Еммануелем він також працює з американськими партнерами, щоб Росія відчувала дійсно глобальний тиск. Як підкреслив Зеленський, кожен день затягування війни має відображатись дійсно болісними наслідками для Росії, також скоординували з Еммануелем наші подальші політичні кроки.