Украинские военные прошли обучение на системах ПВО SAMP/T в Италии, – СМИ

По данным итальянских СМИ, украинские воины в Италии уже прошли обучение на системах ПВО SAMP/T. Их проходили 20 украинских военнослужащих.

По данным СМИ. учения происходили на полигоне в Сабаудии. Минобороны Италии подтвердило, что обучение уже завершено.

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Как проходили обучение

СМИ сообщают, что 20 украинских военных прибыли в Рим, а оттуда их спецрейсом отправили в Сабаудию. Там их разместили в казармах. Итальянским военным, дислоцирующимся на этих базах, запретили контактировать с гостями.

Другие военные из Украины, по данным Минобороны Италии, были в пехотной школе Чезано в Риме и проходили обучение по бронетехнике.

После утечки информации об украинских военных в Сабаудии, Минобороны Италии подтвердило эту информацию, но заявило, что учения завершены. В то же время, относительно следующих этапов обучения в Риме информации не разглашают.

SAMP/T: коротко о системе ПВО

SAMP/T – совместная итальянско-французская технология. Этот ЗРК способен поражать вражеские самолеты на расстоянии до 100 км. Кроме того, он способен сбивать баллистические ракеты на расстоянии до 35 километров. Эта система ПВО поражает цели на высоте до 20 км.

Эта система стоит 700 миллионов евро и оснащена ракетами Aster стоимостью от 400 тысяч до 2 миллионов евро каждая. Италия имеет всего лишь 5 SAMP/T, из которых один уже развернут в Словакии для защиты восточного фланга НАТО.