Samsung останавливает поставки телефонов и другой своей продукции в Россию

В технологическом гиганте Samsung Electronics заявили, что поставки продукции в Россию остановлены. Также компания пожертвовала 6 миллионов долларов в помощь "региону".

Соответствующий релиз для СМИ выпустил Samsung в субботу, 5 марта. Объяснение такого шага простое: "Из-за текущих геополитических событий".

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Samsung тоже не очень хочет работать с Россией

"Мы продолжаем активно следить за сложной ситуацией, чтобы определить наши дальнейшие шаги", – говорится в сообщении компании Samsung, наконец отреагировавшей на нападение России на Украину.

Пока же поставки телефонов, чипов и иной продукции в Россию "временно остановлены".

Заметим, Samsung избегает использовать слово "война", а также не говорит именно об Украине.

К примеру, там заверили, что пожертвуют 6 миллионов долларов "на регион".

Это миллион на потребительскую электронику, остальное – на поддержку гуманитарных усилий и помощь беженцам.

: по данным Counterpoint, Samsung Electronics занимает 1 место среди телефонов в России с долей рынка в 30% по состоянию на 4 квартал 2021 года.

Между тем, напомним, Apple, Nike, IKEA и другие гиганты рынков прекратили продажи, дистанцировались или остановили бизнес в России, потому что эта страна подверглась санкциям за вторжение в Украину.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!