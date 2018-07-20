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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Samsung может объединить две популярные линейки смартфонов

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Samsung рассматривает возможность объединения Galaxy S и Galaxy Note
Samsung рассматривает возможность объединения Galaxy S и Galaxy Note / androidheadlines

Корейский ресурс The Bell сообщил о том, что компания Samsung рассматривает возможность объединения флагманских смартфонов Galaxy S и фаблета Galaxy Note в единое семейство продуктов. По мнению экспертов, в сложившихся рыночных условиях совмещение названных серий устройств будет выгодным для Samsung по нескольким причинам.

Об этом сообщает GSMArena.

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В частности, объединение Galaxy S и Galaxy Note позволит сократить маркетинговые и производственные расходы, а следовательно, повысить прибыльность мобильного подразделения. Кроме того, в последнее время многие покупатели отказываются от приобретения фаблета Galaxy Note, отдавая предпочтение смартфонам Galaxy S в версии "плюс".

Таким образом, предполагается, что Samsung при выпуске следующего поколения аппаратов Galaxy S может представить не две, а три модификации устройства. При этом старшая версия будет предлагаться в комплекте с пером S Pen.

Стоит отметить, что в прошлом году, по подсчетам Gartner, поставки "умных" сотовых аппаратов Samsung оказались на отметке 321 миллион штук. Южнокорейский гигант с долей в 20,9% занял лидирующее положение на рынке. В 2018 году компания Samsung планирует реализовать от 320 до 350  миллионов смартфонов.

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Теги: Техно Смартфоны Samsung
Источник: 24 Канал
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