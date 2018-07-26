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Samsung может отказаться от бюджетной линейки смартфонов

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Samsung может отказаться от смартфонов Galaxy J
Samsung может отказаться от смартфонов Galaxy J / Фото из открытых источников

Компания Samsung может отказаться от одной из самых популярных линеек своих смартфонов – Galaxy J. Устройства из этой серии относятся к бюджетному и среднему сегментам рынка.

Об этом сообщает sammobile.

Также смартфоны Galaxy J представлены на всех рынках. И по слухам, Samsung может отказаться от этой линейки. Вместо нее на рынке появятся смартфоны Galaxy R и Galaxy P.

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Так, к линейке Galaxy P будут принадлежать устройства бюджетного сегмента, а Galaxy R – до среднего класса.

По словам источника, Samsung откажется также от Galaxy C и Galaxy On. Правда, это может касаться только какого-то конкретного рынка.

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Теги: Техно Samsung Смартфоны
Источник: 24 Канал
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