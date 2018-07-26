Samsung может отказаться от бюджетной линейки смартфонов
Компания Samsung может отказаться от одной из самых популярных линеек своих смартфонов – Galaxy J. Устройства из этой серии относятся к бюджетному и среднему сегментам рынка.
Об этом сообщает sammobile.
Также смартфоны Galaxy J представлены на всех рынках. И по слухам, Samsung может отказаться от этой линейки. Вместо нее на рынке появятся смартфоны Galaxy R и Galaxy P.
Читайте также: Переплюнул iPhone X: появилась стоимость смартфона Samsung Galaxy Note 9
Так, к линейке Galaxy P будут принадлежать устройства бюджетного сегмента, а Galaxy R – до среднего класса.
По словам источника, Samsung откажется также от Galaxy C и Galaxy On. Правда, это может касаться только какого-то конкретного рынка.
Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно