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Samsung может представить смартфон с четырьмя камерами

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Samsung может представить смартфон с четырьмя камерами
Samsung может представить смартфон с четырьмя камерами / Фото из свободных источников

Компания Samsung работает над новым смартфоном, который станет довольно необычным решением для южнокорейского производителя. Главной особенностью новинки станет камера и, как отмечают сетевые источники, ранее такой впечатляющей камерой не могли похвастаться даже флагманы компании Galaxy S и устройства серии Galaxy Note.

Об этом сообщает GSMArena.

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Samsung, возможно, готовит устройство с четырьмя камерами на задней панели. Этой новинкой не станет ни очередной флагман Galaxy Note или Galaxy S, ни даже складной Galaxy F, отмечает один из пользователей со ссылкой на сообщение известного инсайдера под ником Ice universe.

В своем твите эксперт указывает на оснащение нового смартфона четырьмя камерами. Впрочем, любые другие подробности не разглашаются. Более того, вообще непонятно, к какой линейке будет принадлежать еще не показанный публике умный телефон.

Смартфоном со столь впечатляющей камерой теоретически мог бы оказаться Galaxy A9 (2019), поскольку эти модели традиционно дебютируют в конце предыдущего года. Но в текущей линейке Galaxy A задние панели оснащены двойными камерами. И, скорее всего, новое поколение устройств также оснастят именно двойными основными камерами, поскольку линейка Galaxy A традиционно во многом повторяет особенности флагманов Galaxy S. Поэтому приходится ждать каких-либо деталей о невероятном смартфоне от Samsung.

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Теги: Техно Смартфоны Samsung
Источник: 24 Канал
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