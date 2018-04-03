Samsung представила игровой ноутбук Notebook Odyssey Z

Компания Samsung объявила выпуск игрового ноутбука Notebook Odyssey Z. В продажу ноутбук поступит в апреле.

Об этом пишет издание prostotech.com.

Notebook Odyssey Z оснащен 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1080p), до 6 ГБ GeForce GTX 1060 GPU и до 16 ГБ DDR4. В ноутбуке встроенная система охлаждения AeroFlow Z, которая состоит из трех ключевых компонентов: паровой камеры (Dynamic Spread Vapor Chamber), системы охлаждения и вентиляторов.

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Также на новинке от Samsung установлен 6-ядерный процессор Intel Core i7 8 поколения с 12 потоками и поддерживает память DDR4 с пропускной способностью 2400 МГц.

Кстати, ноутбук оснащен усовершенствованной клавиатурой с кратера кнопками. Тачпад имеет другой дизайн – он расположен сбоку для более удобного использования.

Как уверяют разработчики, ноутбук работает бесшумно, так шум вентилятора может достигать 22 децибел.

Игровой ноутбук Samsung Notebook Odyssey Z будет доступен в серебряном цвете (Titan Silver).

Игровой ноутбук Notebook Odyssey Z