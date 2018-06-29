Samsung представила революционную технологию, которая улучшит качество камер

На Всемирном мобильном конгрессе в Шанхае компания Samsung представила новую технологию под названием ISOCELL Plus. Она позволяет CMOS-сенсорам захватывать больше света, что значительно повышает светочувствительность и точность цветопередачи. Для такого результата инженерам компании пришлось переделать структуру пикселей и материалы, которые в них используются.

Об этом сообщает Phone Arena.

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Известно, что качество фотографий во многом зависит от количества захваченного CMOS-сенсором света. В 2013 году Samsung представила технологию ISOCELL, которая заключается в использовании физической перегородки из металла между соседними пикселями. Это уменьшило искажения и позволило каждому пикселю поглощать и удерживать больше фотонов, чем датчики с обратной засветкой (BSI).

Однако металлические перегородки имеют один важный недостаток – материал в их основе способен как поглощать, так и отражать свет, что плохо сказывается на снимках. Для решения проблемы в технологии ISOCELL Plus металл был заменен на новый материал, разработанный Fujifilm – он сводит отражение и оптические потери к минимуму.



Принцип работы новой технологии ISOCELL Plus от Samsung

Мы ценим наши стратегические отношения с Samsung и хотели бы поздравить с завершением разработки ISOCELL Plus. Это развитие является для нас важной вехой: она знаменует собой первое коммерческое использование нашего нового материала. Благодаря постоянному сотрудничеству с Samsung мы планируем принести значительно больше инновации для мобильных камер,

– рассказал вице-президент Fujifilm Наото Янагихараю.

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Стоит отметить, что технология ISOCELL Plus обеспечивает более точную цветопередачу и улучшенную на 15% светочувствительность. Она также позволяет делать сенсоры толщиной 0,8 мкм и использовать пиксели меньшего размера без потери качества. Как результат, Samsung уже готова к производству флагманских мобильных камер с разрешением более 20 Мп.

О сроках внедрения новой технологии ничего не сообщается. Она может появиться и в Galaxy Note9, и в Galaxy S10.

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