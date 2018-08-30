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Samsung представила телевизор Q900R 8K QLED с невероятным разрешением

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Samsung Q900R 8K QLED
Samsung Q900R 8K QLED / prostotech.com

В рамках конференции IFA 2018 компания Samsung показала свой новый телевизор Q900R 8K QLED TV. Новинка будет доступна в четырёх различных размерах экрана: 85 дюймов, 82 дюйма, 75 дюймов и 65-дюймов.

Об этом пишет prostotech.com.

Телевизор получил разрешение 8К, а дисплейная панель способна достигать максимальной яркости 4000 нитей. Цветовая гамма Samsung Q900R охватывает 100% цифровой спектра DCI-P3. Это позволяет телевизору производить в четыре раза больше пикселей, чем 4-кратный UHD-телевизор и в 16 раз больше пикселей, чем телевизор Full HD.

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Устройство также поддерживает новый формат HDR10 +, что повышает качество контента от потокового сервиса, телевизионной приставки, HDMI, USB и т.д.

Samsung Q900R 8K QLED

Телевизор представили в рамках IFA 2018

Кроме того, новинка оснащена технологией 8K AI Upscaling от Samsung, созданной на основе искусственного интеллекта и использует Quantum Processor 8K, которая распознает и улучшает качество контента в 8K качества.

Телевизор Q900R поступит в продажу уже в сентябре. Цена новинки пока необъявлена.

Samsung Q900R 8K QLED

Телевизор поступит в продажу в сентябре

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Теги: Техно Samsung Новинки IFA 2018 Бытовая техника
Источник: 24 Канал
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