15:03
29 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
23°C 17°C
  • четверг
    25°C 14°C
  • пятница
    25°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. П – Путин, П – Писсуар. Суперсобянин супермэр
Вєсті Кремля
21:17, 28 августа
Вести.UA. Порохоронец Савченко. Танцы с дырками
Вєсті.UA
19:13, 28 августа
Навария: как "заметают следы" земельных "дерибанов" чиновники и кто прикрывается ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Бытовая техника
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Samsung представит уникальный монитор

69 Читати новину українською
Samsung представит на IFA 2018 уникальный монитор
Samsung представит на IFA 2018 уникальный монитор / ilenta.com

Компания Samsung Electronics заявила о выпуске первого в мире изогнутого монитора с QLED-матрицей и разъемом Thunderbolt 3. Монитор получил название Samsung CJ79.

Об этом пишет ilenta.com.

Дисплей получил два разъема Thunderbolt 3, что дает возможность не только передавать контент, но и заряжать смартофны или другие гаджеты.

Читайте также: Philips представил монитор с интеллектуальной технологией, что обеспечит хорошее самочувствие

Скорость передачи данных в Thunderbolt 3 нового монитора достигает 40 Гбит/сек.

Монитор получил 34-дюймовый экран с разрешением 3440 х 1440 пикселей, соотношением сторон 21: 9, контрастностью 3000: 1, скоростью отклика 4 мс и частотой обновления 100 Гц.

Samsung CJ79.
Монитор представят на IFA 2018

Монитор охватывает 125% цветового пространства sRGB. Предусмотрены режимы Picture-by-Picture для трансляции сигнала от двух источников, а также Picture-in-Picture, в котором маленький экран площадью до 25% от общего можно разместить в любом удобном месте.

Официальная презентация на выставке IFA 2018.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Samsung Бытовая техника
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День рождения Майкла Джексона: каверы на хиты короля поп-музыки
сегодня, 13:36 День рождения Майкла Джексона: каверы на хиты короля поп-музыки
389
Парад раздора: "Враг не побежден" против "Украина выстояла"
сегодня, 13:01 Парад раздора: "Враг не побежден" против "Украина выстояла"
Павло Казарін
"Восток-2018" – просто учения или намек одному из соседей?
сегодня, 12:01 "Восток-2018" – просто учения или намек одному из соседей?
Злой Одессит
Иловайский котел: кровавый август украинской истории
сегодня, 08:55 Иловайский котел: кровавый август украинской истории
Соломія Ніколайчук
Чому пропозиції Тимошенко змінити Конституцію можуть погано вплинути на всю Україну
сегодня, 08:43 Чому пропозиції Тимошенко змінити Конституцію можуть погано вплинути на всю Україну
Блог Соцмережі
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук