Samsung представит уникальный монитор

Компания Samsung Electronics заявила о выпуске первого в мире изогнутого монитора с QLED-матрицей и разъемом Thunderbolt 3. Монитор получил название Samsung CJ79.

Об этом пишет ilenta.com.

Дисплей получил два разъема Thunderbolt 3, что дает возможность не только передавать контент, но и заряжать смартофны или другие гаджеты.

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Скорость передачи данных в Thunderbolt 3 нового монитора достигает 40 Гбит/сек.

Монитор получил 34-дюймовый экран с разрешением 3440 х 1440 пикселей, соотношением сторон 21: 9, контрастностью 3000: 1, скоростью отклика 4 мс и частотой обновления 100 Гц.



Монитор представят на IFA 2018

Монитор охватывает 125% цветового пространства sRGB. Предусмотрены режимы Picture-by-Picture для трансляции сигнала от двух источников, а также Picture-in-Picture, в котором маленький экран площадью до 25% от общего можно разместить в любом удобном месте.

Официальная презентация на выставке IFA 2018.

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