Какие места самые безопасные в доме: показали графику
1 марта 2022 , 16:45Читати новину українською
Во время сигнала тревоги не всегда есть возможность быть в специальном укрытии, поэтому приходится оставаться в доме или квартире. Поэтому важно знать, где это делать лучше всего.
Так, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины назвал самые безопасные места в вашем доме.
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Какие места самые безопасные в доме
- Место за двумя глухими стенами (первая берет на себя удар, вторая – блокирует обломки);
- Помещение без окон (ванна, если в ней нет газового оборудования).
Также обязательно нужно снять с петель, положить на пол и накрыть одеялом двери со стеклянными вставками. Что касается окон, то их следует плотно закрыть и заклеить пленкой.
Где в доме безопаснее всего прятаться / Инфографика Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины
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