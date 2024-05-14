Наступление на Востоке: в ВСУ назвали три направления, на которых больше всего атакуют россияне

Вдоль всей линии фронта продолжаются активные боевые действия. Сейчас российские войска больше всего давят на Харьковском, Краматорском и Покровском направлениях.

О самых сложных направлениях рассказал представитель ОСУВ “Хортица” Назар Волошин в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Идут ожесточенные бои

Россияне прилагают большие усилия, чтобы продвинуться вглубь территории Украины, но украинские военные останавливают эти попытки.

На одних направлениях противник имеет частичный успех, на других – силы обороны вытесняют противника и улучшают свое тактическое положение,

– подчеркнул Волошин.

Волошин добавил, что в Волчанске сейчас идут ожесточенные бои. Силы обороны контролируют ситуацию в городе и проводят его зачистку – прочесывают городскую застройку в поисках штурмовых групп врага. Также оккупанты пытаются закрепиться в части населенных пунктов на севере Харьковщины у границы с Россией, чтобы оттуда вести дальнейшее наступление.

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За последние сутки на Востоке увеличилось количество боевых столкновений. Если в предыдущие сутки их было 140, то теперь – 160. В ВСУ заверили, что украинское военное руководство уже спланировало мероприятия по полному уничтожению противника, который пытается вклиниться в нашу оборону на Востоке, и срыву вражеского наступления.

Какая сейчас ситуация в Волчанске на Харьковщине