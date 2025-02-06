5 самых горячих точек на фронте, где россияне пытаются прорываться

Россияне создали новый плацдарм на правом берегу Оскола. Кроме этого Купянского направления есть еще 4 –5 самых горячих точек, где оккупанты пытаются прорываться.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 каналу, что россияне уже в третий раз пытаются создать плацдарм на западном берегу реки Оскол.

Важно Атаки врага продолжались на всех фронтах, но ISW зафиксировал продвижение только на одном направлении

Купянское направление

Свитан отметил, что почти все предыдущие попытки россиян создать плацдарм на западном берегу реки Оскол у Купянска завершались для них провалом. К тому же их попытки – не более тактического уровня, даже не оперативного, не говоря уже о стратегическом.

Если на этом направлении будет развернуто достаточно сил и средств, то этот вопрос будет решен. Россияне будут прижаты к реке и уничтожены, как это уже неоднократно было. Хотя сейчас они находятся южнее Двуречной, этот плацдарм нам не удалось уничтожить, и там они пытаются расшириться и оттуда идти на Купянск,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Самые горячие направления Донбасса

По его словам, также опасная ситуация в районе Большой Новоселки и Дачного. Есть вероятность, что с Дачного также придется отступать. Россияне движутся севернее и южнее этого населенного пункта, поэтому для выравнивания фронта может быть принято решение отступать на запад к Константинополю.

Военный эксперт назвал также и другие горячие направления:

Покровское направление. Россияне пытаются двигаться южнее, давят там вдоль железной дороги.

Торецкое направление. Там практически одна шахта у нас осталась, почти весь город потеряли.

Часов Яр. Россияне движутся в северном микрорайоне, а также пошли южнее города в сторону Константиновки, пытаясь подрезать наш гарнизон с юга.

"Вот эти 5 участков будут в ближайшее время в горячем состоянии. На них надо обращать внимание", – отметил летчик-инструктор.