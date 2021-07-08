Большие жертвы вопреки совершенным разработкам: самое интересное о первых танках в мире

Бронетанковые войска – основная ударная сила сухопутных войск практически всех крупных армий. Несмотря на то, что первые прототипы танков известны еще с античности, в современном виде их стали применять не так давно.

Боевые колесницы, покрытые так называемой броней в виде щитов, начали использовать еще в эпоху античности. Такие конструкции оснащались станковыми арбалетами и были широко известны в Китае и Корее.

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Также подобное оружие использовали и в конце периода существования Римской империи. Несмотря на схожесть конструкции, все эти старинные изобретения мало напоминали современный танк. Изобретение боевой машины также приписывают ученому Леонардо да Винчи. Он создал деревянный "ящик" на колесах, в котором были обустроены бойницы для стрельбы. Однако такое изобретение не стало широко используемым, и вскоре о нем все забыли.

Первые танки в истории человечества

• "Вездеход"

Когда же в мире разгорелась Первая мировая война об изготовлении танков задумались едва ли не все страны-участники боевых действий. Так, в 1914 году главное военно-техническое управление Российской империи начало разрабатывать сразу 2 проекта гусеничных бронированных машин. Самой удачной была оригинальная разработка мастера машиностроительного завода в Риге Александра Пороховщикова.

По его проекту вскоре была создана первая в Российской империи бронированная боевая машина известная под названием "Вездеход". Несмотря на свое успешное изобретение российская армия не была первой, кто использовал эти машины в военной практике.



Танк "Вездеход" / Фото Wikipedia

• "Малыш Вилли"

Их опередили британцы. Весной 1915 года британское Адмиралтейство создало так называемый "Комитет по сухопутным кораблям". Его целью было построить бронированные боевые машины, которые охраняли континентальные береговые базы.

Уже летом за разработку такой техники взялась компания по производству сельскохозяйственного оборудования "William Foster & Co". В сентябре им удалось завершить первый экземпляр танка под названием "Малыш Вилли". Вскоре работники усовершенствовали боевые машины и выпустили новую версию, которая получила название "Большой Вилли". Последние были утверждены комиссией, и уже в следующем году 49 таких танков поступили на вооружение британских военных частей. Уже во время использования их стали называть "Марк І".



Танк "Марк І" / Фото British Government Photographer

Одна такая машина весила 28 тонн, и вмещала экипаж из восьми человек. Двое из них должны были руководить военной техникой, еще двое - выполняли роль стрельцов, каждый из которых имел отдельного помощника. Кроме того, общей координацией военных в танке занимался офицер, в распоряжении которого было еще двое механиков. Вооружение в танках варьировалось. Они содержали по две 57-миллиметровые пушки и по 2 или по 4 пулемета калибром 7,7 миллиметра.

Несовершенства первых боевых машин

Пребывание экипажа внутри танка было не слишком комфортным. Поскольку кабина не была отделена от двигателя, температура внутри достигала 50 градусов по Цельсию. Иногда из-за перегрева или отравления угарными газами и парами танкисты даже теряли сознание. Не впечатляла и скорость боевой машины. Танк мог разгоняться до 6,5 километра в час, а запас хода не превышал 40 км.

От ранений экипаж защищала броня толщиной 8 миллиметров. Дополнительно танкистам выдавали кожаные кольчуги и шлем, которые должны были уберечь их от возможного попадания осколков.

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Несмотря на то, что танки двигались чрезвычайно медленно и даже не успевали за перемещением пехоты и несмотря на все другие недостатки, британская армия все-таки решила применить технику на практике. Это произошло 15 сентября 1916 года во время битвы на Сомме.

В конце концов, бронированные машины сыграли свою незначительную роль во время операции, ведь одним своим видом приводили в ужас вражеские немецкие оборонительные ряды.



Битва на реке Сомма / Фото IMPERIAL WAR MUSEUMS

Трагедия на реке Сомма

Танки в бой были введены не сразу. Сама операция близ реки Сомма во Франции началась 1 июля. Англо-французские войска пошли в наступление на немецкие позиции.

Несмотря на тщательную подготовку союзнических войск, операция развивалась в неутешительном для них направлении. Уже в первый день боя было убито более 20 тысяч британских солдат, еще сорок тысяч были ранены. Каждый следующий день французская и английская армии теряли в боях сотни военных.



Солдаты во время битвы на Сомме / Фото DailyMail

Танки, которые они ввели в сражение осенью, должны были укрепить позиции и помочь прорваться сквозь немецкую оборону. Но даже эти боевые машины не смогли изменить ход операции. Несмотря на небольшую эффективность и несовершенство танков, генерал союзнических войск не отказался от подобного вооружения и заказал еще одну партию бронированных вездеходов.

Операция на Сомме продолжалась четыре с половиной месяца. В результате англо-французским войскам удалось отвоевать около 300 квадратных километров территории. Однако потери во время битв были трагическими. Они составили более 600 тысяч убитых со стороны союзнических войск, и более 450 тысяч – с немецкой.

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"Марк IV" как вывод из прошлых поражений

После неудачного опыта применения танков британцы взялись совершенствовать боевую машину. Поэтому впоследствии была создана новая версия под названием "Марк IV". Именно эти танки и приняли участие в первом танковом бою. Он состоялся 24 апреля 1918 года в Северной Франции возле городка Виллер-Бретонне.

К этому времени Немецкая империя уже успела создать собственные танки под названием A7V. В тот день на поле боя сошлись три немецкие A7V первой разработки и три уже усовершенствованные британские машины "Марк IV".

В разгар перестрелки одному из британских танков, который был оснащен пушкой, удалось попасть и подбить вездеход противника. После такого меткого выстрела враждебные танкисты решили отступить. В бою британские танки также получили серьезные повреждения. Остаток дня офицеры и механики по обе стороны баррикад провели ремонтируя свое новейшее вооружение.



Танк "Марк IV" / Фото Wikipedia

Первая танковая битва была случайной, с применением небольшого количества машин и продолжалась недолго, однако она показала обеим сторонам конфликта все преимущества и недостатки их изобретений. Ни одна армия не отказалась от использования такого вооружения в военной практике.

В дальнейшем танков в запасах становилось все больше, а танковые схватки перерастали в настоящие баталии. Особой популярностью эта боевая техника стала пользоваться в период Второй мировой войны.