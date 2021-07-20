"Два метра секса" и "хамоватый люмпен" Богдан: самые интересные отрывки из книги Мендель

В июля 2021 года мир увидела книга Юлии Мендель "Каждый из нас президент". Экс-спикер президента анонсировала, что издание будет откровенным и провокационным.

В своей книге Мендель пишет о победах Владимира Зеленского и кознях Петра Порошенко. Кроме того, экс-спикер президента не обходит действующего и бывшего глав Офиса Президента.

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Самое главное из книги Мендель

Президентство Зеленского

Мендель убеждена, что решение Зеленского баллотироваться на пост президента подарило украинцам надежду. Он хотел строить страну по модели функционирования успешной компании. Там каждый свою исполнять свою роль в условиях здоровой конкуренции и карьерного роста.

Зеленский никогда не прислушивается только к одному человеку. Он слышит всех и позволяет людям принимать решения.

Кроме того, Зеленский сократил президентский кортеж. Пока это только 2 автомобиля – президента и охраны. Эту информацию Мендель комментирует словами "поверьте мне".

Также экс-спикер убеждена, что Зеленский имеет право жить на государственной даче. Этот дом нельзя даже сравнивать с домом "с золотыми унитазами и безвкусным китчем нашей предыдущей политической" элиты".

Турборежим

Мендель убеждена, что турборежим мог быть более скоростным. В первое время работы новому парламенту необходимо было принять около 70 законопроектов.

Мысли советников Зеленского тогда разделились. Двое – требовали нарушить регламент, заставив парламент проголосовать в первую ночь после заседания. В то же время еще двое – рекомендовали не нарушать правила, иначе принятые законы могли бы впоследствии признать неконституционными.

Тогда Зеленский попросил депутатов сделать выбор, подняв руку. Большинство проголосовало за более медленный процесс.

Боты Порошенко

Мендель рассказала, что боты под постами Зеленского – это боты Порошенко. Ботофермы уже рассекречивали. И тогда "понеслась волна примитивного позитива и восхваление нашей команды под нашими же постами".

"Порошенко надеялся, что таким образом достигнет эффекта, когда в работе десятков, а то и сотен ботов обвинят команду Зеленского", – отметила Мендель.

Гончарук, не сумел повзрослеть

По словам Мендель, экс-премьер за время пребывания на должности так и не сумел повзрослеть. Он предлагал много реформ, однако принять их смогли только благодаря стараниям Зеленского. Президент "лично согласовывал каждую реформу, выбирал модели, вносил изменения".

Гончаруку просто надо было повзрослеть. И это сложно давалось мальчику, который до того, как его кандидатуру представил президент, больше часа играл на приставке в офисе партии,

– заметила экс-спикер президента.

Мендель призналась, что ее подруга называла Гончарука "Два метра секса".

Политику не хватало институционального опыта, так как "сложно из общественного активиста превратиться в премьера сорокамиллионной страны". Гончарук терялся в кризисных ситуациях.

Мендель рассказала, что политик был закрытым в своем эгоцентризме и часто срывался на фракции. За это там его откровенно ненавидели.

Ермак и Богдан

Автор книги убеждена, что Андрея Ермака "демонизируют". Ему создали слишком негативный образ. В то же время Ермак взял на себя ответственность за множество политических кризисов.

По словам Мендель, "сложно представить себе более преданного поставленным целям человека с оригинальными подходами".

Не обошла экс-спикер президента встречи Ермака с его предшественником – Андреем Богданом. Мендель утверждает, что это было зрелище "не для слабонервных".

Встретив Ермака, Богдан превращался в хамовитого люмпена, который выкрикивал несовместимые с логикой языковые конструкции. Ермак отмалчивался, ведя себя как родовитый аристократ,

– рассказывает автор.

"Негигиеничные ночи на Майдане"

Приход Зеленского к власти Мендель характеризует как "электоральную революцию без "негигиеничных ночей на Майдане". По словам экс-спикера президента, рекордные 73% во втором туре тоже были революцией.

"Только приемлемой для большинства населения без грязных палаток, разбитого Майдана, негигиеничных и холодных ночей с риском быть избитым, снесенным водометами или залитым газом, без всей этой революционной "романтики" прошлых веков", – заявила Мендель.

Такое заявление автора возмутило украинцев. В частности, историк Радко Мокрик написал: "лично я во время "негигиеничных и холодных ночей" на Майдане встретил лучших людей своей страны".