Самые ожесточенные бои в апреле будут на Юге и Востоке, – военный эксперт

В СМИ неофициально сообщили, что якобы Владимир Путин поставил задачу Сергею Шойгу и Валерию Герасимову закончить "основные вопросы" в Украине до 7 мая. Вероятнее всего, в апреле россияне попытаются захватить определенные территории.

Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что Путин хочет 9 мая на параде объявить какие-то "добычи".

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Жданов: Донбасс будет ключом к победе

Для него самое главное одержать какую-то военную победу, россияне к этому будут стремиться.

Донбасс будет ключом к победе в этой войне. Для них это будет задачей в апреле. Самые ожесточенные бои, на мой взгляд, будут на Юге и Востоке, на Донбассе,

– заметил Жданов.

Жданов о дедлайне от Путина: смотрите видео