Есть гениальные экземпляры, – "Химера" ответил, с какими дронами работают наши военные
Украинские защитники учатся работать с разными дронами. Среди них встречаются довольно интересные экземпляры.
Об этом сообщил 24 каналу инструктор школы дронов Dronarium Сергей с позывным "Химера". По его словам, в целом нашими военными используется невероятное количество дронов.
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Какие дроны используются чаще всего
"Химера" рассказал, что к ним часто приходят студенты со своими дронами, которые им выдали их ведомства для работы.
Это уже большой "плюс", когда студент сразу учится на том, с чем он будет работать позже,
– подчеркнул инструктор школы.
Он отметил, что в большинстве своем к ним приходили с дронами Mavic, а также Autel. Также еще есть квадрокоптеры Matrice, которые можно назвать тяжеловесами.
"Химера" рассказал о дронах, с которыми работают наши военные
Какие интересные экземпляры попадались
"Химера" отметил, что в их школу приносили многие американские дроны, но "ноунейм". Был такой дрон без какого-либо бренда, на носике у которого расположена пила в стиле "война роботов", которая может разбивать стекло. Его можно использовать во время штурмов домов, чтобы разбить стекло, а затем закинуть дымовую или светлошумовую гранату и дальше работать.
По его словам, случались и другие интересные дроны, но их особенности не слишком гениальны.
Обычно это дрон для разведки. Например, когда мы им подлетаем и с помощью качественной камеры уже разведываем какие-то объекты,
– заявил инструктор.
Он также добавил, что очень интересным экземпляром был дрон Skydio. Он может возвращаться самостоятельно по своей камере, анализируя окружающую среду и не учитывая GPS, который на передовой глушат.
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