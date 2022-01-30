Самые смешные мемы недели: фейсбук в украинских флажках, каски от Германии

Тема возможной дальнейшей агрессии России в отношении Украины заполонила информационное пространство. Украинцы запустили в фейсбуке патриотический флешмоб, устанавливая на аватарки сине-желтые флажки. Посмеялись в сети с касок от Германии. Однако не забыли и о тревожных чемоданах.

Несмотря на угрозу дальнейшего наступления России, украинцы много шутили в сети на этот счет. 24 канал собрал самые актуальные и смешные мемы уходящей недели.

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Фейсбук в украинских флажках

В начале недели фейсбук начал пестреть сине-желтыми флажками. Украинцы массово украшали свои аватарки в этой соцсети украинскими флагами. Это приобрело масштабы флешмоба. Люди чувствовали истинное единство. Ведь, несмотря на различия, есть то, что объединяет всех – Украина.

Пользователи фейсбука, кроме смены аватарки, еще и активно лайкали обновленные в патриотическом духе снимки своих друзей. Но делали это так, что аж пальцы болели. Украинские флаги на фото вызвали гордость и восхищение.



Радость видеть ленту в фейсбуке во флагах / Фото GONI MEMES



Печаль и гордость от сине-желтых на аватарках / Фото – Саша Подуфалов



О флажках думали даже перед сном / Фото – Лев Чмиль

На свидание только после флажка на аву / Фото "Мемаграм"



Флажок на аватарке вызывает восхищение / Фото – Елена Шиян



Более того – боялись облав из-за отсутствия флажка / Фото "Мемаграм"



Ставить понравившиеся флажки не так уж и просто / Фото из фейсбука "Мемаграм"



Можно изрядно устать / Фото "Мемаграм"

"Помощь" от Германии

Не обошли украинцы вниманием и "помощь" от Германии. В Берлине упорно выступают против поставки Киеву оружия для обороны в случае эскалации со стороны Москвы. Там продолжают говорить о необходимости договариваться дипломатически. Однако, к сожалению, с Россией дипломатия не работает.

На днях Германия заявила, что оружием не поможет, однако готова выделить украинцам 5 000 касок. "Ценность" шлемов стала поводом для мемов.



Германия выделит Украине 5 тысяч касок / Фото GONI MEMES



Помощь Германии, которой нет / Фото GONI MEMES



Шлемы от Германии не слишком полезны / Фото Максима Щербины



Что-то неладное скрывается за флагом Германии / Вторая частная мемарня

Тревожные чемоданы украинцев

Алексей Резников призвал украинцев не собирать никаких тревожных чемоданов. Ведь вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу. Министр призвал украинцев спать спокойно. Однако сигнал к мозгу уже пошел, поэтому вопрос, что же нужно иметь на случай "завтра война", все же возникал у людей и даже у домашних любимцев.



Тревожные чемоданы людей и котиков / Фото "Мемаграм"



У кого-то тревожный чемодан такой / Фото – Василий Лютый



Перед сном тоже думали о чемоданчиках / Фото – Дмитрий Коваленко



Тунец – в тактический рюкзак / Фото "Мемаграм"

Мечты Путина о "правительстве Мураева"

В Великобритании заявили, что у Кремля есть план поставить в Украине пророссийское руководство. Британцы даже назвали имя "кандидата", которого россияне хотят видеть во главе Украины. Это – пророссийский экс-нардеп и владелец телеканала "НАШ" Евгений Мураев. В этом правительстве у Владимира Путина также видят первого экс-вице-премьер-министра Сергея Арбузова и бывшего премьера Николая Азарова.

В министерстве иностранных дел России в ответ назвали все дезинформацией и почему-то призвали британцев учить историю монголо-татарского ига.

Но, к сожалению для Кремля и к счастью для Украины, украинцы никогда не допустят такого правительства у власти.



Правительство, о котором мечтает Путин, но которого никогда не будет в Украине / Фото "Кот и Баба"



Путин увидел что-то в Мураеве / Фото – Сергей Иванов



Мураев с его взглядами все еще на свободе / "Маричка и мир"

Однако пророссийскому персонажу можно рассчитывать лишь на одно / Фото "Мемаграм"

И в завершение – Москве во внимание...



Мечты Путина и Мураева никогда не осуществятся / Фото "Мемаграм"