Самые смешные мемы недели: команда Авакова, черная пятница и переворот Ахметова

Уходящая неделя была богата различными событиями – веселыми и не очень. Однако, тем не менее, украинцы нашли над чем посмеяться в соцсетях. Темой для этого стал Ринат Ахметов, который мог быть причастен к организации возможного государственного переворота.

24 канал собрал самые смешные и актуальные мемы, созданные украинцами на этой неделе.

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Фото Авакова вызвало волну мемов

Экс-руководитель МВД Арсен Аваков опубликовал фото с Дмитрием Гордоном, Савиком Шустером, Владимиром Гройсманом, Евгением Комаровским и Павлом Елизаровым. Фотографию политик подписал коротко "Да-да, это именно то, о чем вы подумали".

Украинцы в соцсетях подумали и даже придумали образы героям фото. Мы выбрали для вас самые лучшие из них.



Пользователи соцсетей убеждены, что кого-то этой компании не хватает / Фото Мемаграм



Кроме Ляшко, к команде предлагают присоединить и Юлию Тимошенко. / Фото Мемаграм



А вот Илья Кива уже не может присоединиться к команде Авакова / Фото Мемаграм



"Команду Авакова" сравнивают с известным сериалом/ Скриншот



Члены "Команды Авакова" могут стать и героями видеоигр / Фото Мемаграм

Братство кольца уже не то / Фото GONI Мемасы

Переворот Ахметова

В ходе прессмарафона 26 ноября Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине готовили государственный переворот 1 – 2 декабря. В него, по словам главы государства, вовлекли и олигарха Рината Ахметова. В соцсетях пользователи сразу начали шутить над бизнесменом.



Ринат Ахметов в образе латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары / Фото Мемаграм



Ахметов совершает путч вместо Петра Порошенко / Фото GONI Мемасы



Ахметов договаривается с Порошенко о перевороте / Фото GONI Мемасы



Порошенко "отреагировал" на новость о возможном перевороте / Фото Drone



Переворот Ахметов мог готовить вместе с "командой" Авакова / Фото Victor Bened

Также после конференции президента украинцы пошутили про ведущую канала "1+1" Наталью Мосейчук

Мосейчук на пресс-марафоне Зеленского / Фото GONI Мемасы

Черная пятница в Украине

На уходящей неделе была традиционная Черная пятница – распродажа товаров по сниженным ценам. Однако украинцы скептически относятся к этому. Это видно и по мемам в соцсетях.



Как украинцы видят Черную пятницу / Фото Мемаграм



Литературные шутки украинцев по поводу Черной пятницы / Фото Мемаграм



Вот такими акции на Черную пятницу видят украинцы / Фото Мемаграм



После заявления президента о перевороте акции ДТЭК Ахметова обрушились / Фото Drone

И в заключение

На следующей неделе уже начинается декабрь, означающий начало новогодних праздников. Князь Ярослав Мудрый дает украинцам хороший совет.



Князь Ярослав Мудрый дает хороший совет / Фото Вторая приватная мемарня

Хорошего вечера!