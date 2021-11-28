24 канал зібрав смішні та актуальні меми, які створили українці цього тижня.

Цікаво "Лицарі Ахметова": у соцмережах глузують з фото Авакова на чолі "нової політсили"

Фото Авакова викликало хвилю мемів

Екскерівник МВС Арсен Аваков опублікував фото з Дмитром Гордоном, Савіком Шустером, Володимиром Гройсманом, Євгеном Комаровським та Павлом Єлізаровим. Світлину політик підписав коротко "Так-так, це саме те, про що ви подумали".

Українці в соцмережах подумали і навіть додумали образи героям фото. Ми забрали для вас найкращі з них.



Користувачі соцмереж переконані, що когось цій компанії не вистачає / Фото Мемаграм



Крім Ляшка до команди пропонують доєднати і Юлію Тимошенко / Фото Мемаграм



А ось Ілля Кива вже не може доєднатися до команди Авакова / Фото Мемаграм



"Команду Авакова" порівнюють із відомим серіалом / Скриншот



Члени "Команди Авакова" можуть стати й героями відеоігор / Фото Мемаграм



Братство кільця уже не те / Фото GONI Мемаси

Переворот Ахметова

Під час пресмарафону 26 листопада Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні готували державний переворот 1 – 2 грудня. До нього, за словами глави держави, втягли й олігарха Ріната Ахметова. У соцмережах користувачі одразу ж почали жартувати з бізнесмена.



Рінат Ахметов в образі латиноамериканського революціонера Ернесто Че Гевари / Фото Мемаграм



Ахметов робить путч замість Петра Порошенка / Фото GONI Мемаси



Ахметов домовляється з Порошенком про переворот / Фото GONI Мемаси



Порошенко "відреагував" на новину про можливий переворот / Фото Drone



Переворот Ахметов міг готувати разом з "командою" Авакова / Фото Victor Bened

Також після конференції президента українці пожартували і з ведучої каналу "1+1" Наталії Мосейчук



Мосейчук на пресмарафоні Зеленського / Фото GONI Мемаси

Чорна п'ятниця в Україні

На тижні, що минає була традиційна Чорна п'ятниця – розпродаж товарів за зниженими цінами. Однак українці скептично ставляться до цього. Це видно і з мемів у соцмережах.



Як українці бачать Чорну п'ятницю / Фото Мемаграм



Літературні жарти українців через Чорну п'ятницю / Фото Мемаграм



Ось такі акції на Чорну п'ятницю бачать українці / Фото Мемаграм



Після заяви президента про переворот акції ДТЕК Ахметова обвалилися / Фото Drone

І на завершення

Наступного тижня уже починається грудень, який означає початок новорічних свят. Князь Ярослав Мудрий дає українцям хорошу пораду.



Князь Ярослав Мудрий дає хорошу пораду / Фото Друга приватна мемарня

Гарного вечора!