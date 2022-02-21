Самые смешные мемы недели: обнуление Шуфрича, ненападение России

Несмотря на тревожную ситуацию в стране украинцы не прекращают искать поводы для шуток. На этой неделе наибольшую реакцию соцсетей вызвали избитый Нестор Шуфрич и ненападение России на Украину прогнозируемое на 16 февраля.

Мы собрали самые смешные мемы за неделю 15 – 20 февраля. Так что усаживайтесь поудобнее и готовьтесь хохотать.

Интересно Та бегите, говорю, й** твою мать, – боец ВСУ красноречиво отгонял журналиста из-под обстрела

Почему российская армия не нападет весной

Западные СМИ прогнозировали, что 16 февраля Россия нападет на Украину. Однако этого не произошло. Поэтому эксперты начали называть новые даты вторжения.



Украинцы возмутились из-за очередных "дат вторжения"

В день прогнозируемого "вторжения" Зеленский ввел День единения

Украинцы ждут, когда Россия нападет



Реакция украинцев на ненападение России



Украинцы сохраняют спокойствие несмотря на беспокойство мира



Что сдержало Россию от нападения

Украине шутят, что если армия агрессора не напала зимой, то весной точно этого не сделает. Ведь тогда начнется сезон полей, когда украинцы будут сажать картошку и овощи, по копаному не пустят даже 150-тысячное войско Кремля.



Объяснение почему Россия не нападет весной

Реакция на "эвакуацию" населения Донбасса

Россия и ее наемники на Донбассе распространяют фейки о том, что Вооруженные силы Украины готовятся к силовому освобождению оккупированных территорий. Агрессора совсем не беспокоит, что такое утверждение лишено здравого смысла, ведь кто может пойти в наступление, когда у твоей границы стоят 150 тысяч вражеских военных? Однако Кремль не особо проникается логикой.

Оккупанты решили объявить "эвакуацию" населения. Однако спасать людей будут не от собственных обстрелов, а от ВСУ – которые первые не стреляют и ничего не нарушают.



Украинцы не будут нападать на Донбасс



Простыми словами о том, почему российские заявления абсурдны

Глава Кремля Владимир Путин пообещал выплатить всем "эвакуированным" в Россию жителям Донбасса по 10 тысяч рублей. Однако украинцы шутят, что тогда деньги агрессор должен дать и президенту-беглецу Виктору Януковичу, который якобы скрывается в Ростовской области.



Янукович требует у Путина 10 тысяч рублей за "эвакуацию"

Кстати, пока ни Янукович, ни кто-либо из украинцев, которых боевики вывезли в Россию, не получили обещанные деньги.

Счетчик избиения Шуфрича обнулили

Едва ли не наибольшую реакцию украинцев вызвала драка в эфире программы "Свобода слова". Все потому, что ее участником стал пророссийский нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич, который неоднократно попадал под чьи-то кулаки.

На этот раз парламентарию влепил журналист Юрий Бутусов. Перед этим Шуфрич сказал присутствующему в студии 5-му президенту Петру Порошенко, что тот в 2014 году "захотел повоевать", а лучше, мол, пошел бы на компромисс с Кремлем. Бутусов отметил, что в нынешних условиях давать слово Шуфричу и Евгению Мураеву, который тоже был приглашен, нельзя, ведь они транслируют прокремлевские нарративы. Медийщик назвал политиков предателями.

В то же время Шуфрич ответил, что только суд может установить предатель он или нет. После этого нардеп вспомнил о "свободе слова" и праве говорить на разных языках. Во время речи парламентария Бутусов ударил его по лицу. От удара Шуфрич упал на сидевшего рядом Арсения Яценюка. Далее журналист и политик начали драться и упали на пол. Разнимали их присутствующие в зале.

Украинцы отметили, что бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко во время драки вел себя, как настоящий дипломат. Он не разнимал Бутусова и Шуфрича, а спокойно наблюдал за ситуацией.

Желаем вам удачной и мирной недели. Помните – мы под надежной защитой наших военных!