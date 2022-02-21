Ми зібрали найсмішніші меми за тиждень 15 – 20 лютого. То ж вмощуйтеся зручніше й готується реготати.

Цікаво Та біжіть, кажу, й** твою мать, – боєць ЗСУ красномовно відганяв журналіста з-під обстрілу

Чому російська армія не нападе весною

Західні ЗМІ прогнозували, що 16 лютого Росія нападе на Україну. Однак цього не сталося. Тому експерти почали називати нові дати вторгнення.



Українці обурилися через чергові "дати вторгнення"



У день прогнозованого "вторгнення" Зеленський запровадив День єднання



Українці чекають, коли Росія нападе



Реакція українців на ненапад Росії



Українці зберігають спокій попри занепокоєння світу



Що стримало Росію від нападу

Україні жартують, що якщо армія агресора не напала зимою, то весною точно цього не зробить. Адже тоді розпочнеться сезон полів, коли українці садитимуть картоплю та овочі, а по покопаному не пустять навіть 150-тисячне військо Кремля.



Пояснення чому Росія не нападе весною

Реакція на "евакуацію" населення Донбасу

Росія та її найманці на Донбасі поширюють фейки про те, що Збройні сили України готуються до силового звільнення окупованих територій. Агресора зовсім не турбує, що таке твердження позбавлене здорового глузду, адже хто може піти у наступ, коли біля твого кордону стоять 150 тисяч ворожих військових? Однак Кремль не особливо переймається логікою.

Окупанти вирішили оголосили "евакуацію" населення. Однак рятуватимуть людей не від власних обстрілів, а від ЗСУ – які перші не стріляють й нічого не порушують.



Українці не будуть нападати на Донбас



Простимими словами про те, чому російські заяви абсурдні

Очільник Кремля Володимир Путін пообіцяв виплатити усім "евакуйованим" у Росію мешканцям Донбасу по 10 тисяч рублів. Однак українці жартують, що тоді гроші агресор має дати й президенту-втікачу Віктору Януковичу, який нібито переховується у Ростовській області.



Янукович вимагає у Путіна 10 тисяч рублів за "евакуацію"

До речі, наразі ні Янукович, ні будь-хто з українців, яких бойовики вивезли у Росію, не отримали обіцяні гроші.

Лічильник побиття Шуфрича обнулили

Чи не найбільшу реакцію українців викликала бійка в ефірі програми "Свобода слова". Все тому, що її учасником став проросійський нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич, який неодноразово потрапляв під чиїсь кулаки.

Цього разу парламентарю вліпив журналіст Юрій Бутусов. Перед тим Шуфрич сказав до присутнього у студії 5-го президента Петра Порошенка, що той у 2014 році "захотів повоювати", а краще, мовляв, пішов би на компроміс з Кремлем. Бутусов зазначив, що в нинішніх умовах давати слово Шуфричу та Євгенію Мураєву, який теж був запрошений, не можна, адже вони транслюють прокремлівські наративи. Медійник назвав політиків зрадниками.

Водночас Шуфрич відповів, що лиш суд може встановити зрадник він чи ні. Після того нардеп згадав про "свободу слова" й право говорити різними мовами. Під час промови парламентаря Бутусов вдарив його по обличчю. Від удару Шуфрич впав на Арсенія Яценюка, який сидів поруч. Далі журналіст та політик почали битися й впали на підлогу. Розбороняли їх присутні у залі.

Українці зауважили, що колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко під час бійки поводився, як справжній дипломат. Він не розбороняв Бутусова й Шуфрича, а спокійно спостерігав за ситуацією.

Бажаємо вам вдалого та мирного тижня. Пам'ятаєте – ми під надійним захистом наших військових!