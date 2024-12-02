Против тебя идет армия, а ты в спортивных штанах с автоматом, – военный вспомнил самые тяжелые бои

В начале полномасштабного вторжения самые тяжелые бои продолжались в Киевской области и на Запорожском направлении. Уже после этого украинские защитники пытались сделать все возможное во время Бахмутской кампании и боев за Авдеевку.

Об этом 24 Каналу рассказал Семен "Барбер" Семкив, командир батальона беспилотных систем Третьей штурмовой бригады, отметив, что оккупанты воюют по старым методичкам, которые порой, к сожалению, дают результат. Для примера, в Авдеевке враг фактически стирал город с помощью различных средств.

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От обороны Киева до Бахмутской кампании

Командир отделения батальона рассказал, что самой тяжелой была Киевская кампания в начале полномасштабного вторжения. Лично он тогда еще не участвовал в боях, но видел, как это делали рядом с ним украинские защитники.

Когда против тебя идет регулярная армия, а ты в спортивных штанах и с автоматом, всего-навсего. Были случаи, когда люди сдирали с мертвого врага броню прямо во время боя. Это, пожалуй, самое сложное,

– подчеркнул он.

Было тяжелое и Запорожское направление, где были сложные операции. Тогда бригада еще была молодой структурой и не имела такого боевого опыта, как сегодня, поэтому некоторые из этих операций, к сожалению, были без успеха.

Лично у меня на Запорожском направлении, когда шла эта кампания, погибло огромное количество друзей. Большинство причин – воздух. Мы не имели возможности прикрыть себя с воздуха. Враг оттуда атаковал,

– заметил "Барбер".

После этого уже сформировалась Третья отдельная штурмовая бригада, которая начала Бахмутскую кампанию. Это продолжалось примерно год, направление "принадлежало" именно 3 ОШБр. Фазы штурмовых действий были самыми тяжелыми.

2023 год, он был довольно щедрый на дождь, было сыро. Часто ты не мог провести определенные штурмовые действия, потому что банально не проходила техника. А с самой пехотой ты там много чего не сделаешь,

– отметил командир отделения батальона.

В Бахмутской кампании, по его словам, были и положительные моменты – удалось забрать у оккупантов большой кусок украинской земли, военные набрались боевого опыта. Именно конец 2022 – начало 2023 года сформировал 3 ОШБр.

В январе 2024 года часть бригады воевала отдельно с другой бригадой. Для "Барбера" это был худший опыт, который показал, что некоторым бригадам стоит обратить внимание на менеджерское звено, стоит улучшить управление.

"Россия воюет по советским методам, по методичкам, и иногда эти книги являются эффективными, но то, что касается инженерных работ, определенных тактик ведения, например, тактика выжженной земли, это 80-е годы. Реалии изменились, а люди почему-то не обращают на это внимание. Это очень плохо", – сказал он.

Бои за Авдеевку

С февраля уже начались бои 3 ОШБр за Авдеевку. По словам "Барбера", украинским военным тогда не удалось сделать все, что хотелось, только то, что смогли.

Бригада тогда зашла в верхнюю часть города, откуда россияне их выбивали, применяя тактическую авиацию, КАБами и ФАБами. Враг фактически стер эту часть населенного пункта и украинским военным уже не за что было там зацепиться.

Это был самый большой "трэш". Когда здоровые бетонные сооружения, огромные ангары, как карточные дома складывались. Днем по несколько десятков авиабомб падали на маленький участок,

– прокомментировал командир отделения батальона.

Кроме того, концентрация войск была достаточно плотная, поэтому оккупанты не могли не наносить удары по ВСУ. "Барбер" за время Авдеевской кампании воевал большую часть времени на первой линии. К счастью, в то время погодные условия были плохими, поэтому авиация врага работать нормально не могла.

Несмотря на это, россияне фактически стирали с лица земли город и позиции украинских военных. Например, от огромного бетонного ангара на 4 этажа остались полтора этажа и "огрызки" стен.

Большинство солдат стараются воевать из подвальных помещений. Благодаря этому они выжили. А, например, техника, определенные антенны, были выше, то есть третий, четвертый этажи, крыша. Этого всего не стало,

– добавил "Барбер".