Про це 24 Каналу розповів Семен "Барбер" Семків, командир батальйону безпілотних систем Третьої штурмової бригади, зауваживши, що окупанти воюють за старими методичками, які часом, на жаль, дають результат. Для прикладу, в Авдіївці ворог фактично стирав місто за допомогою різних засобів.

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Від оборони Києва до Бахмутської кампанії

Командир відділення батальйону розповів, що найважчою була Київська кампанія на початку повномасштабного вторгнення. Особисто він тоді ще не брав участі в боях, але бачив, як це робили поруч з ним українські захисники.

Коли проти тебе йде регулярна армія, а ти в спортивних штанах і з автоматом, всього-на-всього. Були випадки, коли люди здирали з мертвого ворога броню прямо під час бою. Це, мабуть, найскладніше,

– наголосив він.

Був важкий і Запорізький напрямок, де були складні операції. Тоді бригада ще була молодою структурою та не мала такого бойового досвіду, як сьогодні, тому деякі з цих операцій, на жаль, були без успіху.

Особисто в мене на Запорізькому напрямку, коли йшла ця кампанія, загинула величезна кількість друзів. Більшість причин – повітря. Ми не мали можливості прикрити себе з повітря. Ворог звідти атакував,

– зауважив "Барбер".

Після цього вже сформувалась Третя окрема штурмова бригада, яка розпочала Бахмутську кампанію. Це тривало приблизно рік, напрямок "належав" саме 3 ОШБр. Фази штурмових дій були найважчими.

2023 рік, він був доволі щедрий на дощ, було вогко. Часто ти не міг провести певні штурмові дії, бо банально не проходила техніка. А з самою піхотою ти там багато що не зробиш,

– зазначив командир відділення батальйону.

В Бахмутській кампанії, за його словами, були й позитивні моменти – вдалось забрати в окупантів великий шматок української землі, військові набрались бойового досвіду. Саме кінець 2022 – початок 2023 року сформував 3 ОШБр.

В січні 2024 року частина бригади воювала окремо з іншою бригадою. Для "Барбера" це був найгірший досвід, який показав, що деяким бригадам варто звернути увагу на менеджерську ланку, варто покращити управління.

"Росія воює за радянськими методами, по методичках, і іноді ці книжки є ефективними, але те, що стосується інженерних робіт, певних тактик ведення, наприклад, тактика випаленої землі, це 80-ті роки. Реалії змінилися, а люди чомусь не звертають на це увагу. Це дуже погано", – сказав він.

Бої за Авдіївку

З лютого вже почались бої 3 ОШБр за Авдіївку. За словами "Барбера", українським військовим тоді не вдалось зробити все, що хотілось, лише те, що змогли.

Бригада тоді зайшла у верхню частину міста, звідки росіяни їх вибивали, застосовуючи тактичну авіацію, КАБами та ФАБами. Ворог фактично стер цю частину населеного пункту і українським військовим вже не було за що там зачепитись.

Це був найбільший "треш". Коли здорові бетонні споруди, величезні ангари, як карткові будинки складалися. Вдень по кілька десятків авіабомб падали на маленьку ділянку,

– прокоментував командир відділення батальйону.

Крім того, концентрація військ була досить щільна, тому окупанти не могли не завдавати ударів по ЗСУ. "Барбер" за час Авдіївської кампанії воював більшість часу на першій лінії. На щастя, в той час погодні умови були поганими, тому авіація ворога працювати нормально не могла.

Попри це, росіяни фактично стирали з лиця землі місто та позиції українських військових. Наприклад, від величезного бетонного ангара на 4 поверхи залишились півтора поверху та "огризки" стін.

Більшість солдатів стараються воювати з підвальних приміщень. Завдяки цьому вони вижили. А, наприклад, техніка, певні антени, були вище, тобто третій, четвертий поверхи, дах. Цього всього не стало,

– додав "Барбер".