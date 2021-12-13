Самые важные – первые шаги, – глава ВАКС о прогрессивности антикоррупционного законодательства

В Украине уже 7 лет продолжается антикоррупционная реформа. Украинское законодательство в этом направлении прогрессирует.

Наше государство делает первые шаги. Такое мнение в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказала глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич.

Обратите внимание Глава ВАКС рассказала, предлагали ли ей и коллегам взятки

Танасевич: Антикоррупционная деятельность – сложный механизм

По ее словам, антикоррупционная деятельность – сложный механизм, к которому привлечены сотни человек. Поэтому, говоря о прогрессивности, нужно упомянуть о:

введении системы электронного декларирования;

мероприятиях по мониторингу образа жизни лиц, выполняющих функции государства и местного самоуправления;

о введении системы Prozorro во время проведения государственных закупок.

Это все – самые принципиальные, самые важные первые шаги, которые сделали в Украине,

– подчеркнула Танасевич.

На протяжении последних 7 лет, как отметила глава ВАКС, Украина переместилась в рейтинге стран по индексу восприятия коррупции, который формирует Transparency International, со 152 – на 124 место.

Transparency International – международная организация, которая помогает бороться с коррупцией по всему миру.

"Это результат деятельности многих лиц. Поэтому я убеждена, что воля государства к проведению антикоррупционной политики однозначно есть", – сказала Танасевич.

Антикоррупционная реформа в Украине: главное

В Украине 9 декабря состоялась конференция к Международному дню борьбы с коррупцией.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник рассказал, что в Украине сделали то, что еще 7 лет назад считалось невозможным.

Уже 15 месяцев в нашем государстве не могут выбрать главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Если его выберут до 2022 года, как считает Сытник, это будет точкой невозврата.

Интересно – блог Сергея Лещенко "Честная политика": смотрите видео