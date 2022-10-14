Зеленский, Бандера и Залужный – в первой десятке: выбрали самых выдающихся украинцев всех времен

Украинцы определились с тем, кого считают величайшими украинцами всех времен. В первую десятку рейтинга попали президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг". Им занимались в рамках проекта "Народный ТОП", чтобы определиться с теми, кого украинцы считают выдающимися.

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Первая десятка выдающихся украинцев такова

Сразу же заметим, что лидер рейтинга более чем в два раза превосходит по количеству голосов Владимира Зеленского, а Валерия Залужного – в более чем восемь раз.

Тарас Шевченко – 63,9%;

– 63,9%; Владимир Зеленский – 29,8%;

– 29,8%; Леся Украинка – 19,6%;

– 19,6%; Богдан Хмельницкий – 17,3%;

Степан Бандера – 12,8%

Михаил Грушевский – 11,6%;

Иван Франко – 10,1%;

Иван Мазепа – 8,8%;

Вячеслав Чорновил – 8,7%;

Валерий Залужный – 7,7%.

Что касается второй десятки, то в нее также вошли как исторические фигуры, так и наши современники. К примеру, Григорий Сковорода (6,7%), Василий Стус (3,4%), Владимир Великий (2,6%), Ярослав Мудрый (2,5%), Леонид Кравчук (2,5%), Иван Сирко ( 2,4%), Виталий Кличко (2,2%), Александр Усик (2,2%), Андрей Шевченко (1,8%) и Петр Сагайдачный (1,8%).

В третьем десятке Роман Шухевич, Леонид Кучма, Тарас Бульба, Иван Котляревский, Лина Костенко, Игорь Сикорский, Петр Порошенко, Михаил Коцюбинский, Николай Амосов, а также Павел Скоропадский.

Заметим, что всего респонденты назвали 148 имен величайших украинцев. В то же время около 8% респондентов затруднились либо назвать, либо вспомнить ни одного выдающегося земляка.

Накануне "Рейтинг" провел другой опрос. Он пролило свет на утраченные связи украинцев со своими родными во время войны. Результаты, к сожалению, не слишком утешительны. И мы надеемся, что скоро все удастся изменить.

Каждый третий украинец расстался с родными

Так, 35% наших земляков в результате войны вынуждены были расстаться со своими родными. Опрос показал, что 23% из них до сих пор живут отдельно, а 12% уже удалось воссоединиться.

Также известно, что у 19% опрошенных близкие, с которыми они потеряли связь. Еще у 5% респондентов враг, к сожалению, унес близких. Кроме того, у 3% проходивших анкетирование есть знакомые, которых принудительно депортировали либо в Россию, либо на временно оккупированные территории.

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