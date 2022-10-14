Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг". Ним займалися у рамках проєкту "Народний ТОП", щоб визначитися з тим, кого українці вважають видатними.

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Перша десятка видатних українців така

Відразу ж зауважимо, що лідер рейтингу у понад двічі перевершує за кількістю голосів Володимира Зеленського, а Валерія Залужного – у понад вісім разів.

Тарас Шевченко – 63,9%;

– 63,9%; Володимир Зеленський – 29,8%;

– 29,8%; Леся Українка – 19,6%;

– 19,6%; Богдан Хмельницький – 17,3%;

Степан Бандера – 12,8%

Михайло Грушевський – 11,6%;

Іван Франко – 10,1%;

Іван Мазепа – 8,8%;

В'ячеслав Чорновіл – 8,7%;

Валерій Залужний – 7,7%.

Що стосується другої десятки, то до неї також увійшли як історичні постаті, так і наші сучасники. Наприклад, Григорій Сковорода (6,7%), Василь Стус (3,4%), Володимир Великий (2,6%), Ярослав Мудрий (2,5%), Леонід Кравчук (2,5%), Іван Сірко (2,4%), Віталій Кличко (2,2%), Олександр Усик (2,2%), Андрій Шевченко (1,8%) та Петро Сагайдачний (1,8%).

У третьому десятку Роман Шухевич, Леонід Кучма, Тарас Бульба, Іван Котляревський, Ліна Костенко, Ігор Сікорський, Петро Порошенко, Михайло Коцюбинський, Микола Амосов, а також Павло Скоропадський.

Зауважимо, що всього респонденти назвали 148 імен найвидатніших українців. Водночас близько 8% респондентів не змогли або назвати, або пригадати жодного видатного земляка.

Напередодні "Рейтинг" провів інше опитування. Воно пролило світло на втрачені зв'язки українців зі своїми рідними під час війни. Результати, на жаль, не надто втішні. І ми надіємося, що невдовзі все вдасться змінити.

Кожен третій українець розлучився з рідними

Так, 35% наших земляків через війну змушені були розлучитися зі своїми рідними. Опитування продемонструвало, що 23% з них досі живуть окремо, а 12% уже вдалося возз'єднатися.

Також відомо, що у 19% опитаних є близькі, з якими вони втратили зв'язок. Ще у 5% респондентів ворог, на жаль, забрав близьких. Крім того, 3% тих, хто проходив анкетування, є знайомі, яких примусово депортували або до Росії, або до тимчасово окупованих територій.

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