Самые заточенные "ястребы", – Пионтковский назвал двух ближайших к Путину людей

Владимир Путин максимально ограничил круг своего общения. Самые приближенные к нему два человека.

Речь идет о Николае Патрушеве и Юрии Ковальчуке. Об этом заявил российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала.

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По его словам, Ковальчук – единственный человек, который обращается к Путину на "ты". В то же время, Патрушев – своеобразный идеолог ядерной войны.

Вот это два наиболее заточенных "ястреба",

– отметил публицист.

Что известно о Патрушеве и Ковальчуке Николай Патрушев – российский государственный деятель. С 2008 года занимает должность секретаря Совбеза России. Юрий Ковальчук – основной акционер и бывший глава совета директоров банка "Россия". Фигурант санкционных списков ЕС, США и других стран. Он дружит с Путиным с начала 1990-х годов.

Пионтковский рассказал о приближенных к Путину людях: смотрите видео​