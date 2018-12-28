Самые громкие фейки 2018 года: какие события чаще всего искажали пропагандисты

Тенденция к распространению ложной, искаженной или просто вымышленной информации в 2018 году просматривалась довольно четко. Ожидаемо, больше всего отличились российские и контролируемые Россией СМИ. В том, какие темы их интересовали больше всего, разбирались журналисты 24 канала.

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Война на Донбассе

В освещении темы российско-украинской войны все остается стабильным уже пять лет: российские СМИ традиционно рассказывают о зверствах армии украинского "режима", на которые списывают практически все, что происходит на оккупированных территориях Донбасса и обвиняют Киев в срыве "минских договоренностей". Наступление на "самопровозглашенные республики" боевиков украинская армия, по словам российских СМИ, готовила чуть ли не каждую неделю. Также регулярно в течение года появлялись ложные сообщения о том, что Украина забыла о своих гражданах и не хочет возвращать военнопленных.

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Единственное, что изменилось – российские пропагандисты очень часто сообщали о привлечении украинцами военных из разных стран мира. География стран, которые направляют свои силы на поддержку ВСУ, в течение года перманентно росла: в российских новостях регулярно появлялись и 60 британских спецназовцев, и китайские военные, и американские военные со своими сверхновыми разработками, и массовые набеги военных групп из Прибалтики, которые оказывали поддержку коварным украинским ДРГ, и десятки погибших солдат НАТО.

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Из последних масштабных сообщений – массовый завоз в Красногоровку химического оружия бочками. Местные жители ничего подобного в своем городе не заметили и не смогли подтвердить распространенную в СМИ информацию.

Аннексия Крыма

В этой теме также все стабильно, фейки распространяют в двух традиционных направлениях. Первый – популярность курортов полуострова и сытую жизнь крымчан, которые не успевают принимать всех желающих отдохнуть в Крыму. Официальная статистика свидетельствует о неправдивости таких сообщений, но в нужную информационную картинку не вписывается. Поэтому официальными данными продолжают активно манипулировать.

Второе направление распространения фейков – ложные заявления о том, что украинцы не хотят возвращать Крым, или хотят утопить его в крови. Что, между прочим, запросто опровергается статистикой.

Большинство украинцев считает, что Крым должен быть в составе Украины

Пути возвращения Крыма

Также часто говорили о постоянных попытках Украины заслать диверсантов, которые испортят жизнь крымчанам, и попытках атаковать полуостров, украинская армия, как уверяют СМИ оккупантов, не устает планировать каждый день уже почти пять лет. В конце концов, тотальная демонизация Украины и украинцев привела к тому, что когда произошли две реальные страшные трагедии – жители Крыма оказались с ними один на один. Аварию на заводе "Титан" в городе Армянск, которая повлекла за собой экологическую катастрофу, власти сначала замалчивали, потом списала на действия украинских спецназовцев, затем сообщили, что ничего страшного не произошло и никаких негативных последствий она не имела. Следовательно, реальной помощи местные жители от власти оккупантов не получили ни одной.

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Вторая трагедия, которую сначала пытались списать на Украину, произошла в Керчи, когда ученик местного техникума устроил кровавое побоище в родном учебном заведении. Российские СМИ сначала пытались списать все на Украину, а затем – привязать к этим событиям двух абсолютно непричастных подростков, которых сразу начали травить в социальных сетях.

Украинский след

Украинский след российские журналисты видели во всем, даже когда он был совершенно неуместным. Но поскольку Украина давно стала ключевой темой для обсуждения в СМИ России, надо было как-то выкручиваться. Следовательно, украинцы стали ключевыми творцами зла на территории России. Именно ими пытались объяснить, например, трагедию в Кемерово, когда в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" погибли 60 человек, в том числе – дети. Массовые протесты в городе, когда возмущенные жители требовали привлечения к ответственности виновных в гибели родственников, также пояснили воздействиями Майдана на Россию.

Пираты Азовского моря

Тема Азовского моря также активно обсуждалась российскими СМИ, которые распространяли по этому поводу многочисленные фейки. О том, что украинские пограничники задержали российское судно в "российских территориальных водах", о том, что Госпогранслужба Украины бессильна в Азовском море, о том, что ЕС предостерег Украину от милитаризации Азовского моря.

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Агрессивные действия ФСБ в Черном море и задержание украинских кораблей также пытались объяснить массированным распространением фейков: и о том, что украинские моряки не имели права находиться в этих территориальных водах без предупреждения. Потом – пытались объяснить атаку на корабли симметричным ответом на агрессивные действия украинских военных, которые якобы расчехлили пушки. Затем обнародовали якобы признание украинских моряков, однако на записях видно, как украинцы читают предложенный им текст. Затем в эти признания никто не поверил. Факт того, что россияне открыли огонь на поражение по украинским кораблям, старательно замалчивается, кадры поврежденных судов теряются.

Ну и логичным продолжение темы захвата кораблей стало распространение недостоверной и превратной информации о введенном в Украине военном положении. Его в материалах объясняли нежеланием президента Украины Порошенко проводить выборы, или подготовкой к атаке на Донбассе, или тем, что его ввели на территориях, где наиболее распространенным является русский язык и наименее благосклонно относятся к фигуре Бандеры. Не только российские, но и некоторые украинские СМИ активно распространяли "страшилки" о том, что военное положение будут автоматически продолжать вечно, у граждан массово будут конфисковывать имущество, жилье и машины, а также о том, что к украинцам в квартиры будут принудительно заселять военных.

О том, почему не стоит паниковать из-за введения военного положения, журналисты 24 канала неоднократно объясняли

До сих пор российские телеканалы обсуждают темы тотального дефицита соли и спичек, который вызвало в нашей стране введенное военное положение (которое, к слову, уже завершилось).

Томос

Томос тоже очень быстро стал любимцем для манипуляций и фейков. Реакцию российской пропаганды на подтверждение создания независимой церкви в Украине можно коротко описать одним словом – истерика.

Больше об истории создания Православной церкви Украины смотрите в видео:

Они несколько раз пытались реанимировать фейк о том, что "украинские олигархи" собрали деньги на подкуп Вселенского Патриарха, но "руководство Украины часть денег прибравшим к своим рукам, и поэтому Варфоломей очень обиделся и Томоса не будет". Рассказывали, что Варфоломей не имеет права объявить Украину канонической территорией Константинопольской церкви и начать процесс предоставления Украинской церкви автокефалии. Украинскую православную церковь при этом называли "неканонической", "националистической псевдоправославной сектой", а Вселенский патриархат – раскольниками, что запустили процесс "мощнейшего за тысячелетие раскола в православии". Неоднократно пытались оболгать патриарха УПЦ КП Филарета и приписать ему попытки захватить Киево-Печерскую лавру, а также распространяли ложь о захвате церквей в разных городах Украины.

О том, кто возглавил ПЦУ смотрите в видео:

Украинские нацисты

Истории о радикализации Украины, где теперь, по мнению российских журналистов, царят орды агрессивных националистов, распространяли в течение года равномерно, периодически провоцируя у аудитории всплески эмоций особенно яркими историями. Наиболее заметные за год вымышленные истории на тему напомним. Это, в частности, новость, что якобы "украинских детей заставляют играть плюшевым Гитлером" и якобы игрушки в виде "великого вождя Гитлера" появились в продаже в Украине". Также выделялась серия новостей о сверхвысоком уровене антисемитизма в Украине, которая равномерно транслировалась в течение года.

Ну, и самыми яркими были истории об издевательствах над русскоязычными украинцами. Эти фейки распространяли как российские, так и украинские СМИ.

В частности, целый ряд российских и украинских СМИ сообщил о том, что в селе Буймер Тростянецкого района Сумской области местные жители порвали рот инвалиду-переселенцу с Донбасса за то, что он разговаривал на русском языке. Хотя на самом деле речь шла об обычной пьяной драке, которая не имела никаких политических аспектов.

Отравление Скрипалей

Новости об отравлении российскими спецслужбами двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери в марте этого года спровоцировали просто фантастическую активность российских СМИ. Сначала россияне массово тиражировали статьи о том, что выдвинутые против России обвинения в отравлении Скрипалей являются необоснованными. Потом пытались обесценить все приведенные доказательства. Так же, кстати, как и в истории со сбитым в 2014 году малазийским "Боингом" – в этом году следственная группа заявила о бесспорности доказательств, которые подтверждают причастность России к этой трагедии. В ответ россияне в очередной раз сманипулировали приведенными доказательствами, попытались их обесценить, а потом вернуться к привычной тактике "это – не мы".

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Но вернемся к Скрипалм. После серии заявлений о непричастности, россияне заявили, что Великобритания сама виновата в отравлении собственных граждан. Потом доказывали, что российские агенты, которые так любят собор в Солсбери, совсем не агенты ГРУ. Но эта история еще не завершена, так что будем наблюдать за новыми фейками на эту тему.

Феерический бонус

Напоследок – замечательная история о том, что в современном мире фейки могут нам встретиться где угодно, а не только в российских изданиях. Скандал года произошел в редакции авторитетного издания Der Spiegel. Выяснилось, что один из лучших его авторов Клаас Релоциус годами писал вымышленные истории, выдавая их за настоящие репортажи. Его полностью вымышленные тексты из разных стран мира отличались великолепным стилем и были просто идеальными с литературной точки зрения. За все эти материалы его буквально засыпали почетными призами представители местного медиа-сообщества. Его материалы имели лишь один недостаток – в них не было ни слова правды.